ViaMobilidade inicia programa de parcerias com escolas públicas para aproximar alunos do setor metroferroviário

A ViaMobilidade lança nesta sexta-feira (21), o programa Visitação nas Escolas, iniciativa alinhada à diretriz de responsabilidade social do Instituto CCR que tem como objetivo conscientizar alunos de escolas públicas de São Paulo sobre a importância da mobilidade urbana e apresentar os bastidores do trabalho diário que mantém os trens em operação para atender a população paulista. Além disso, a ação visa estimular o olhar vocacional e o senso de pertencimento da comunidade em relação ao transporte público, reforçando a importância da preservação desse serviço essencial.

A primeira visita será realizada com alunos da Escola Estadual Alice Velho Teixeira, localizada em Osasco, próxima à Estação Presidente Altino, às 14 horas. O diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9, Andre Costa, conversará com 31 estudantes e seus educadores para apresentar de perto o funcionamento do sistema que transporta, em média, diariamente mais de 840 mil passageiros nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

“Os jovens são o futuro do nosso país. Nosso programa busca mostrar a realidade por trás do trem que chega à plataforma, despertando vocações e incentivando o aprendizado. Queremos proporcionar uma experiência enriquecedora, que vá além da sala de aula”, destaca André Costa.

Como funciona o programa

Durante o programa, os líderes da ViaMobilidade visitam as escolas, trazendo um bate-papo interativo com os alunos, quando os profissionais compartilharão suas histórias, trajetórias e desafios, destacando a importância da mobilidade urbana e as diversas carreiras do setor. O objetivo é inspirar os jovens a refletirem sobre seu futuro profissional e conhecerem oportunidades que talvez não estivessem em seu radar.

Na segunda etapa do programa, os alunos realizarão uma excursão ao Pátio Presidente Altino, onde poderão acompanhar de perto as operações da empresa. Durante a visita, os estudantes poderão conhecer as histórias de profissionais de diferentes áreas, como engenharia, Centro de Controle Operacional (CCO), manutenção, atendimento e segurança, recursos humanos e tecnologia, para conhecer na prática o trabalho dos especialistas que garantem o funcionamento dos trens.

“O projeto vai além da educação: trata-se de cultura, sonhos e futuro. Queremos que nossos colaboradores inspirem esses jovens com suas históias de vida, ajudando-os a enxergar novas possibilidades e um futuro promissor”, acrescenta Costa.

As instituições de ensino que vão participar do projeto são próximas às estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, reforçando o compromisso da ViaMobilidade com a comunidade ao entorno e promovendo uma troca com a população.