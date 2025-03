ViaMobilidade implementa via auxiliar na Estação Palmeiras-Barra Funda

A ViaMobilidade acaba de implementar uma via auxiliar na Estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 8-Diamante, com operação prevista até o início de abril. O novo sistema, denominado “Y”, inclui um trilho extra entre as duas vias principais e um aparelho de mudança de trilho, permitindo o posicionamento estratégico de trens para operações emergenciais e reforço do serviço nos horários de maior demanda.

Redução nos intervalos e ganho operacional

Uma das principais vantagens da novidade é a possibilidade de realizar o looping interno, técnica que antecipa o retorno de um trem a uma estação específica sem precisar chegar ao fim da linha. Com isso, será possível oferecer intervalos menores entre as composições, proporcionando viagens mais rápidas e eficientes, especialmente nos horários de pico.

“Palmeiras-Barra Funda é uma das estações com maior fluxo diário da linha. A novidade chega como uma alternativa estratégica que nos torna capazes de injetar mais trens para atender tanto demandas pontuais como rotineiras de maior fluxo de passageiros”, destaca Alan Santana, gerente executivo de manutenção da ViaMobilidade.

Atualmente, os trens da Linha 8-Diamante operam com intervalos médios entre 4 minutos e meio e 5 minutos. Com a implementação do “Y”, a expectativa é que esse tempo seja reduzido para 4 minutos nos horários de pico e para até 3 minutos nos demais horários, otimizando o serviço prestado aos passageiros.

Investimento e ampliação da estratégia operacional

A instalação do sistema exigiu ajustes na via permanente, na rede aérea e no sistema de sinalização, possibilitando a implantação dos aparelhos de mudança de via, fundamentais para a nova operação. O investimento no projeto foi de R$ 40 milhões, mas a implementação do “Y” faz parte de um conjunto mais amplo de melhorias previstas para este ano, com aportes na ordem de R$ 1,57 bilhão.

Com o novo sistema, a Estação Palmeiras-Barra Funda se torna mais um ponto estratégico de retorno (looping) para os trens. Até então, a única alternativa semelhante na Linha 8-Diamante estava na Estação Barueri, que permitia a divisão da operação em dois segmentos: um carrossel de trens entre Barueri e Itapevi e outro entre Barueri e Júlio Prestes, além do funcionamento normal da linha de ponta a ponta.

A novidade reforça o compromisso da ViaMobilidade em aprimorar o transporte ferroviário, oferecendo um serviço mais ágil e eficiente para seus passageiros.