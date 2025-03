Avanços da diversidade: mulheres em posição de liderança nas linhas de trem e metrô

O talento feminino ganha cada vez mais espaço nas linhas de trem e metrô administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. O Centro de Controle Operacional (CCO) das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda acaba de ganhar sua primeira supervisora: Isabelle Souza Pereira. Há sete anos no Grupo CCR, ela chega para reforçar um time de profissionais que trabalha diariamente para assegurar o pleno funcionamento da circulação de trens nas duas linhas que, juntas, transportam cerca de 840 mil pessoas diariamente.



Filha de ferroviária, ela conta que é apaixonada pelo setor desde a infância e que se inspira na mãe e em outras profissionais que têm se destacado na carreira. “A ferrovia sempre fez parte da minha vida, já que a minha mãe trabalha há 27 anos no setor como maquinista. Cresci acompanhando de perto o universo ferroviário, o que despertou uma paixão pela área. Em 2018, comecei como maquinista na Linha 5-Lilás e em 2019, fui promovida ao CCO. Já em 2021, aceitei o desafio de realizar o controle de tráfego das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, e com meu perfil curioso e questionador, passei a absorver todo o conhecimento que as equipes em campo e meus colegas ao lado poderiam oferecer. Três anos depois, recebo a honra de me tornar a primeira mulher supervisora do CCO, um marco que representa tanto minha trajetória de dedicação quanto o avanço da diversidade e inclusão no setor”, celebra Isabelle.

Entre suas responsabilidades estão supervisionar as operações em tempo real da área mais estratégica da concessionária, responsável por toda a operação do sistema de trens da empresa.

“Fui muito bem-recebida pelos colegas, o que tornou essa transição ainda mais especial e enriquecedora. Tenho me dedicado a contribuir com o time da melhor maneira possível para transportarmos com eficiência os mais de 800 mil clientes que atendemos diariamente. Espero incentivar mais mulheres a entrarem na área ferroviária, quebrando barreiras e mostrando que o setor é, sim, um espaço para todas”, complementa.

A conquista de Isabelle reflete uma evolução importante dentro da unidade e do Grupo CCR como um todo, com o avanço da presença feminina nas áreas operacionais das concessionárias. A Linha 5-Lilás também tem recebido novas líderes, reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a equidade de gênero. Samira Tenca é uma delas. Recentemente promovida a supervisora do CCO, ela se inspira na trajetória de Nathália Martins, que foi a primeira mulher a ocupar a supervisão do setor e hoje atua como gerente-executiva de Atendimento das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô.

“Desde que me formei em direito, percebi que a advocacia não era o caminho que me motivava diariamente. Com isso, em 2018 decidi buscar uma nova direção na minha carreira e me candidatei a uma vaga de operadora de trem na Linha 5-Lilás. Embora não tivesse experiência anterior, tive acesso a um treinamento completo e fiquei encantada ao descobrir que metade da minha turma era composta por mulheres de diversas idades e experiências. Assim, ingressei no CCO, onde atuei no Console de Passageiros e Segurança por dois anos. Depois, fui desafiada a trabalhar no Console de Gestão de Manutenção, uma experiência igualmente fascinante. Após enfrentar diversos obstáculos ao longo da minha jornada, tive a honra de me tornar supervisora do Centro de Controle Operacional. Essa trajetória tem sido extremamente gratificante e me proporcionou um crescimento pessoal e profissional que nunca imaginei!”, comenta Samira.

Mais mulheres em posições de liderança

As promoções de Isabelle e Samira são parte de uma política interna do Grupo CCR de ampliar a presença feminina em cargos de liderança e de fomentar a diversidade e a inclusão.

Nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, a presença feminina nas equipes cresceu significativamente ao longo dos últimos três anos. O número total de colaboradoras nas quatro linhas juntas aumentou em 29% no período, passando de 868, em janeiro de 2022, para 1.117, em dezembro de 2024. Destas, 129 ocupam cargos de liderança, representando 25% do total de gestores nas unidades (em janeiro de 2022 a representatividade era de 18%).



“É gratificante ver o espaço das mulheres crescendo em áreas historicamente ocupadas por homens. Assumir essa responsabilidade é um marco não só na minha trajetória, mas para muitas outras profissionais que buscam ocupar posições de liderança,” destaca Nathália Martins, gerente-executiva de Atendimento das linhas 4-Amarela e 5-Lilás.

Com programas de desenvolvimento profissional e oportunidades de ascensão, as empresas seguem fortalecendo o protagonismo feminino no transporte metroferroviário na cidade de São Paulo.

“A presença de mulheres em setores ainda pouco representados por nós é fundamental. Sim, podemos conquistar qualquer espaço que desejarmos! Espero que cada vez mais mulheres se aventurem por novos territórios e se tornem referência para as nossas meninas”, afirma Thais Patricio, gerente de Diversidade e Inclusão do Grupo CCR.