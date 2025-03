Mulheres que inspiram: trajetórias de liderança na EcoRodovias

No Brasil, as mulheres ocupam 39,1% dos cargos de liderança, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento também aponta que, apesar de estudarem mais do que os homens, o crescimento da presença feminina em posições estratégicas ainda ocorre em um ritmo lento. Para mudar esse cenário, a EcoRodovias, uma das maiores empresas de infraestrutura do país, aposta no desenvolvimento interno e na valorização das colaboradoras.

A empresa tem como meta atingir 50% de mulheres na liderança até 2030 e, nos últimos anos, tem impulsionado esse movimento com iniciativas estruturadas. Em 2024, o grupo encerrou o ano com 32% de lideranças femininas e registrou um crescimento de quatro pontos percentuais, em relação ao ano anterior, na alta liderança (diretoria, superintendência e gerência), atingindo 28%. Por trás desses números, estão mulheres que transformam seus setores com competência e inovação.

Amanda Marçal, por exemplo, iniciou sua trajetória no grupo EcoRodovias em 2019 e assumiu inicialmente a Coordenação de Administração do Contrato da Eco050, participando ativamente do processo de implantação da Ecovias do Cerrado. Após um período fora, retornou à companhia em 2023 como Gerente de Administração do Contrato da Eco135, onde se destacou em projetos estratégicos, incluindo a Revisão Quinquenal do contrato de concessão junto ao órgão regulador. Recentemente, assumiu como diretora superintendente da concessionária, comandando um time de funcionários diretos de aproximadamente 225 pessoas, responsáveis pela administração de 364 quilômetros de rodovias no Norte de Minas Gerais.

“Sempre busquei desafios que impulsionassem meu crescimento profissional. A EcoRodovias me proporcionou essas oportunidades, e agora, na liderança da unidade, quero contribuir ainda mais para o desenvolvimento da empresa e incentivar a ascensão de outras mulheres na organização”, afirma Amanda.

Com uma trajetória consolidada na engenharia elétrica, Valéria Mousinho Malaquias assumiu a posição de Gerente de Manutenção, sendo responsável pelo atendimento de seis concessões de rodovias do grupo. Com mais de 20 anos de experiência, Valéria destacou-se na gestão de equipes técnicas e projetos, assim como na liderança de iniciativas de transformação digital. “Fazer parte desse movimento de crescimento feminino dentro da EcoRodovias é motivo de orgulho. Espero que minha trajetória possa inspirar outras mulheres a se desafiarem e assumirem posições de liderança, especialmente no setor de engenharia”, declara Valéria.

Já Liliane Costa Firmiano ingressou na EcoRodovias em 2008 e construiu sua carreira dentro da companhia, passando por diversas funções operacionais. Em 2019, assumiu a Coordenação de Arrecadação da concessionária Ecosul e, três anos depois, foi promovida para a Coordenação de Tráfego. Recentemente, assumiu a posição de Gerente de Atendimento ao Usuário na Ecosul.

“Construí minha carreira dentro da empresa passando por diversas áreas e desafios. Sei que ainda existem setores onde a liderança feminina não é tão comum, mas isso está mudando. Quanto mais mulheres assumirem essas posições, mais conseguiremos abrir espaço para outras profissionais crescerem”, pontua Liliane.

Programas da EcoRodovias

A EcoRodovias tem estruturado uma série de iniciativas para impulsionar a equidade de gênero. Entre as ações, destaca-se o Programa Aceleração de Mulheres, que proporciona mentorias e desenvolvimento de habilidades estratégicas para impulsionar a carreira das colaboradoras. Outra frente relevante é a capacitação de colaboradores homens para atuarem como aliados na promoção da equidade.

O Programa de Trainee 2024 priorizou diversidade, selecionando seis mulheres negras entre os dez profissionais escolhidos para atuar em áreas estratégicas. A empresa também mantém o EcoDelas, grupo de afinidade que promove encontros e discussões sobre equidade de gênero.

“Nosso compromisso vai além dos números. Queremos criar um ambiente onde as mulheres tenham as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, valorizando suas trajetórias e impulsionando suas carreiras dentro da empresa. Quando valorizamos o desenvolvimento interno e proporcionamos oportunidades reais, conseguimos avançar na construção de um mercado de trabalho mais equilibrado e justo”, finaliza Aline Sitta de Assis Sant’Anna, gerente de Desenvolvimento Organizacional na EcoRodovias.