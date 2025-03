Sob liderança feminina, segurança operacional do Aeroporto de Presidente Prudente se destaca por sua eficácia

A concessionária Aeroportos Paulistas (ASP), responsável pela gestão de 11 aeroportos regionais no Estado de São Paulo, tem, atualmente, 59 mulheres em seu quadro de colaboradores. Além de ocuparem cargos no setor administrativo, muitas delas desempenham funções essenciais na segurança aeroportuária, atuando como agentes de Proteção da Aviação Civil (Apac).

São cargos de supervisão de Segurança Operacional (SGSO), bombeira de aeródromo e técnica de Segurança do Trabalho, que são, predominantemente, ocupados por homens. Além disso, o Aeroporto de São José do Rio Preto foi o primeiro entre os aeroportos administrados pela Socicam a ter bombeiras em seu efetivo.

Um desses cargos, que é liderado por uma mulher, é o de supervisora de Segurança Operacional no Aeroporto Estadual Adhemar de Barros, em Presidente Prudente, no qual Maila Gueretta atua desde 2022. Ela é responsável por supervisionar e controlar as atividades operacionais, garantindo que as atividades do aeroporto ocorram de maneira segura e eficaz. Maila supervisiona uma equipe de 28 profissionais, sendo quatro fiscais de pátio e 24 bombeiros de aeródromo, sendo a única mulher no setor.

“Monitoro as operações de pousos e decolagens, parqueamentos de aeronaves, desempenho das atividades de auxílio à aviação civil, abastecimento de aeronaves, trânsito de passageiros, posicionamento de equipamentos e veículos no pátio de aeronaves. Também, sou responsável por elaborar normas para realizar procedimentos padronizados dos funcionários que trabalham no pátio de aeronaves”, explica Maila.

Durante a adolescência, descobriu sua paixão pela aviação. Intrigada por esse universo, iniciou pesquisas e se encantou com a complexidade da área. Essa fascinação a levou a seguir carreira, formando-se em Ciências Aeronáuticas.

Desafios da função

Com um cenário desafiador, a supervisora de Segurança Operacional destaca que promover a segurança, em um cenário predominante masculino e em cargo de chefia, é um dos principais desafios que encontra no dia a dia.

“Ser vista e escutada é desafiador em um universo composto praticamente por homens, mas sempre estou estudando e me dedicando para quebrar esses paradigmas”, destaca.

Na sua função, ela afirma que lidar com diversas culturas e saber atender a todas é um ponto trabalhado diariamente. Ressalta, ainda, que é preciso incluir os princípios e valores da segurança operacional na rotina do colaborador, no desempenhar de suas funções e que, por muitas vezes, esse colaborador não praticou isso. Então, é necessário remodelar e realinhar a cultura com as práticas de acordo com a legislação aeroportuária.

Mensagem para as mulheres

Maila conta que a aviação como um todo é um ambiente em que a presença masculina predomina, mas, ainda assim, trabalha de igual para igual e nunca se preocupou com essa questão ou pensou que poderia ser menos favorecida por ser mulher.

“Sinto-me lisonjeada e feliz em poder inspirar outras mulheres e também me inspirar nelas. A mulher tem um diferencial dentro dela, que é a intuição, o carisma, a empatia, sabe equilibrar o lado emocional com o racional. Se usarmos esses poderes ao nosso favor, conseguimos enfrentar os desafios com sabedoria e sucesso”, conclui a profissional.