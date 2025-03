No Dia Internacional da Mulher, SEDPcD reforça liderança e empoderamento feminino

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) reafirma seu compromisso com a autonomia, segurança e empoderamento feminino.

A pasta investe no fortalecimento da liderança de mulheres com deficiência por meio do programa TODAS in-Rede, que já capacitou mais de 760 mulheres em todo o Brasil. Com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher, a capacitação on-line e acessível aborda temas como autoestima, prevenção à violência, direitos afetivos e reprodutivos, além de trabalho e renda.

A primeira turma do curso de Liderança e Empoderamento deste ano contou com mais de 300 inscrições. No total, 760 mulheres com deficiência já foram capacitadas em mais de 20 estados do Brasil. Entre elas, Micida Costa, aluna com deficiência visual que concluiu o curso de Liderança e Empoderamento Feminino em 2024.

“Eu gostei demais, porque o curso trata desde os direitos políticos e civis até o direito à afetividade. Eu saí desse curso me sentindo realmente empoderada! Mexeu bastante comigo e me fez olhar a vida com outros olhos”, afirmou a aluna Micida Costa, que atua como professora em Valparaíso – SP.

O programa TODAS in-Rede também se dedica à capacitação de profissionais da rede de proteção, como promotores, delegados e assistentes sociais, garantindo que mulheres com deficiência vítimas de violência recebam atendimento adequado e humanizado. Mais de 300 profissionais já passaram por essa formação, que busca aprimorar a abordagem de acolhimento e orientação dessas mulheres.

“Nossas ações visam transformar a realidade das mulheres com deficiência, proporcionando a elas segurança, voz e protagonismo. Ao oferecer uma rede de apoio especializada e capacitação, avançamos na garantia de direitos e na promoção da igualdade”, afirma Caroline Reis, coordenadora do programa TODAS in-Rede.