Curso de Liderança e Empoderamento para mulheres com deficiência já formou 488 alunas

A última turma do curso de Liderança e Empoderamento Feminino, que integra o programa TODAS in-Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), chegou ao fim na última quinta (30) com 76 alunas certificadas. A formação é uma oportunidade para mulheres com deficiência, assim como mães, familiares, amigos(as) e profissionais, discutirem temas fundamentais para a promoção da liderança e do empoderamento feminino. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher.

A ação pioneira do Governo de São Paulo viabiliza a inscrição de pessoas de qualquer lugar do país, uma vez que as aulas são virtuais e acessíveis. Com o alcance da rede formada pelo programa, a capacitação atraiu também pessoas de outros estados. Neste ano, 234 alunas de São Paulo receberam a certificação. Mais da metade das alunas são de outros estados, como 37 do Rio de Janeiro, 32 da Bahia e 31 de Minas Gerais.

“Os números refletem a importância de abordar a liderança feminina e os direitos das pessoas com deficiência em uma plataforma on-line e acessível. Existe uma grande demanda pela formação de mulheres em temas como o empoderamento feminino e a independência, e a tecnologia nos permite oferecer esta solução para além das fronteiras” afirma Caroline Reis, coordenadora do programa.

O curso aborda temas como trabalho, renda, autoestima, empoderamento, independência, saúde feminina, prevenção à violência, relacionamentos interpessoais, envelhecimento, habilidades socioemocionais e direitos, e as próximas turmas terão início em 2025.