ViaMobilidade e ViaQuatro reforçam operação de transporte para Festival São Paulo Oktoberfest

A ViaMobilidade e a ViaQuatro, responsáveis pela operação das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, anunciaram uma operação especial para atender os visitantes Festival São Paulo Oktoberfest, que ocorrerá no Parque Villa-Lobos, ao lado da Estação Villa-Lobos-Jaguaré, na Linha 9-Esmeralda. O evento, que celebra seus sete anos no calendário oficial de São Paulo e os 200 anos da imigração alemã, espera receber até 10 mil pessoas por dia entre os dias 10 e 20 de outubro.

Durante os dois fins de semana do Festival (nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro), as concessionárias estenderão o horário de embarque na Estação Villa-Lobos-Jaguaré até 1h da manhã, permitindo maior comodidade no retorno dos participantes. As demais estações das linhas operadas por ViaMobilidade e ViaQuatro estarão abertas para desembarque e transferências entre as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, além da conexão com a Linha 8-Diamante, facilitando o acesso para diferentes regiões da cidade e Grande São Paulo.

Com a estação Villa-Lobos-Jaguaré localizada ao lado do evento, a ViaMobilidade e a ViaQuatro recomendam o uso do transporte sobre trilhos como a opção mais segura e sustentável para os participantes. Para evitar filas e agilizar o embarque, é recomendada a compra antecipada de bilhetes nas bilheterias ou pelos aplicativos oficiais das operadoras. O objetivo é minimizar congestionamentos e reduzir a emissão de poluentes. A operação especial visa garantir não apenas maior fluidez no trânsito na região, mas também uma experiência segura e eficiente para os participantes do Festival São Paulo Oktoberfest.

Com essa iniciativa, as concessionárias reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento de uma mobilidade urbana acessível e sustentável em São Paulo, proporcionando uma experiência tranquila para quem deseja aproveitar a festa e retornar com segurança.

Além da operação especial, os clientes poderão conferir a exposição “200 anos da cultura alemã”, montada nas estações Villa-Lobos-Jaguaré (Linha 9-Esmeralda) e Pinheiros (integração das linhas 4-Amarela e 9-Esmeralda), disponível para visitação durante todo o mês de outubro.