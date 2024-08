ViaMobilidade abre 70 vagas de emprego para diversas áreas da empresa

A ViaMobilidade está com 70 vagas de emprego abertas para atuação nas linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Os postos de trabalho são para as funções de Agente de Atendimento e Segurança (AAS), Auxiliar administrativo de operações, oficial de manutenção, operador de trem e técnico de atendimento e manutenção. Entre elas, há 18 espaços destinados a Pessoas com Deficiência.

“A inclusão é essencial para que as pessoas com deficiência tenham vidas dignas e sejam reconhecidas verdadeiramente pelas suas capacidades. Ficamos felizes em colaborar para um ambiente mais diverso capaz de agregar com visões de quem realmente conhece e vive a realidade de uma grande parcela dos brasileiros”, explica André Costa, Diretor da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Além dos postos de início imediato, a empresa disponibiliza 80 vagas de reserva para a posição de AAS. Nesse caso, o candidato aprovado é chamado para o trabalho assim que novas vagas forem disponibilizadas.

Os funcionários da ViaMobilidade possuem, além da remuneração salarial, benefícios como assistência Médica-Hospitalar; assistência Odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; previdência privada; licença estendida: maternidade 180 dias e paternidade 20 dias; auxílio creche; participação nos lucros e resultados, entre outros.

Os candidatos podem se inscrever no link.