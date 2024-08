Via Streaming- Vida dupla

Não é exagero afirmar que a indústria audiovisual sul-coreana vem se alastrando pelo mundo nos últimos anos. Já bastante consolidados no mercado, os “doramas” – como são chamadas as produções asiáticas que misturam elementos de séries norte-americanas com os de novelas – se popularizaram muito com o surgimento das plataformas de streaming, que aumentaram exponencialmente o seu alcance. Uma dessas empresas é a Netflix, que tem trago doramas de grande sucesso, como “Love Alarm” e “Pousando no Amor”. Apostando também nas produções de ação, o serviço de streaming lançará a série “Missão Cruzada” no dia 9 de agosto, que promete muitas confusões e efeitos especiais.

Na trama, Kang Moo (Hwang Jun Min) é um antigo agente das forças especiais coreanas que, atualmente, leva uma vida bastante calma como dono de casa. O personagem é casado com Mi Sun (Yeonm jung Ah), uma ex-atleta nacional que, depois de se aposentar do esporte, virou detetive na unidade de crimes violentos. Apesar de sua esposa ser considerada uma das melhores de sua profissão, ela não faz a menor ideia do passado de Kang Moo, que oculta as suas habilidades como ex-agente. Porém, a dinâmica do casal irá sofrer uma mudança brusca quando uma crise irá os obrigar a encarar o fato de que ambos têm uma vida dupla.

Isso acontece depois de Hee Joo (Jeon Hye Jin), uma ex-colega de Kang durante o seu período como agente, procura o protagonista e pede sua ajuda para encontrar o seu marido que está desaparecido Joong Sang (Kim Joo Heon), também ex-colega de Kang. Como Mi Sun não conhece Hee Joo, ela começa a desconfiar do comportamento estranho do marido, acreditando que ele poderia estar tendo um caso. Toda essa situação vai fazer com que os protagonistas se envolvam em uma série de confusões e encontros em situações perigosas.