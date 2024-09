Via Streaming- Tudo por dinheiro

Dois dos maiores galãs de Hollywood dos últimos tempos, Brad Pitt e George Clooney se reúnem novamente para protagonizar o filme “Lobos” que será disponibilizado na Apple TV no dia 27 de setembro. Os dois já aturam juntos diversas vezes, como em “Queime Depois de Ler”, “Onze Homens e um Segredo” e “Confissões de uma Mente Perigosa”. Além disso, a produção fez a sua estreia no Festival de Cinema de Veneza e será exibida em alguns cinemas ao redor do mundo. O longa, dirigido por Jon Watts (de “Homem Aranha: Sem Volta Para Casa”), é uma mistura de comédia, investigação criminal e ação que gira em torno da dinâmica estabelecida pelos dois protagonistas.

Na trama, Clooney interpreta um mercenário “faz tudo” que é especializado em encobrir os crimes de outras pessoas. A história começa com uma promotora de justiça (Amy Ryan) solicitando os seus serviços, após um jovem com quem estava se relacionando em seu quarto de hotel ter batido a cabeça e, aparentemente, morrido. Sabendo o quanto aquela situação lhe deixava em maus lençóis, a personagem liga para Clooney, que prontamente vai até o local para se livrar do corpo e de todas as evidências do ocorrido, afirmando ser o único capaz de fazer aquele trabalho.

Porém, pouco tempo depois de chegar no hotel, o personagem de Pitt – que sobrevive exercendo a mesma função – chega. Para infelicidade dos dois, acidentalmente, ambos os protagonistas foram acionados para lidar com a situação. Apesar de serem muito parecidos, algo que eles custam admitir, trabalhar em equipe será um desafio para os dois personagens que se consideram “lobos solitários”. Porém, eles terão que lidar com essa situação por mais tempo do que gostariam ao descobrir que o jovem não está morto e, ainda por cima, está em posse de uma quantidade considerável de drogas roubadas de outros criminosos.