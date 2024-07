Via Streaming – Rumo a Paris

Os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do mundo, tendo sua origem desde o período da Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Hoje em dia, as Olimpíadas são realizadas de quatro em quatro anos e renuem países de todos os cinco continentes para competirem em diversas modalidades esportivas. Em 2024, os jogos irão acontecer em Paris, na França, do dia 26 de julho até o dia 11 de agosto. Com a proximidade do evento, a Netflix anunciou uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para a produção de três documentários esportivos originais da plataforma.

Um deles, que chega no serviço de streaming no dia 17 de julho, será “O Retorno de Simone Biles”. A atleta norte-americana de 27 anos é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, tendo ganhado maior notoriedade do público geral depois do seu desempenho espetacular nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Dominando o cenário da ginástica atual, as Olimpíadas de Tóquio marcaram um capítulo desafiador na carreira da atleta, que decidiu se afastar da competição por problemas de saúde mental. A decisão foi um choque para todos, que tinham grandes expectativas sobre o desempenho de Biles, mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona discussões sobre a importância da saúde mental no esporte.

O documentário pretende acompanhar Simone em sua jornada de volta à ginástica, depois de Tóquio 2020, e preparação para as olimpíadas de Paris. A produção vai mostrar a importância de suas companheiras de equipe, seus treinadores e sua família no retorno da atleta, que chegou a cogitar desistir do esporte. Por conta disso, ao longo dos quatro episódios da série documental, também serão exploradas outras esferas da vida de Biles, como seu casamento, personalidade e vida em família, fornecendo um vislumbre de seu dia a dia fora das competições.