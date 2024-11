Via Streaming – Precisamos conversar

O ingresso na universidade é, certamente, um marco importante na vida de qualquer pessoa. Porém, quando isso acontece no início da vida adulta, uma série de outras questões começam a aparecer. Em meio a tantas mudanças, é comum que algumas relações do passado comecem a não fazer mais sentido. Essa é um pouco da premissa da nova comédia romântica da Max “Sweethearts”, que chega na plataforma de streaming no dia 28 de novembro. A série é mais uma produção original da plataforma voltada para o público jovem adulto, assim como “A Vida Sexual das Universitárias” (2021) e “Da Ponte pra Lá” (2024).

Em “Sweethearts”, Kiernan Shipka e Nico Hiraga interpretam os melhores amigos Jamie e Ben, dois jovens de 18 anos que estão no primeiro ano da universidade. Além de terem que lidar com as dificuldades normais de calouros, como ter que se adaptar a morar longe de casa, os dois ainda tentam equilibrar seus respectivos relacionamentos a distância com seus namorados do ensino médio, o que vem se provando um desafio. A namorada de Ben, Claire (Ava DeMary), é uma aspirante a atriz, que ainda está no ensino médio em Ohio e o namorado de Jamie, Simon (Charlie Hall) está jogando futebol americano para o time de Harvard.

Depois de muitas ligações controladoras, seco por telefone e uma desastrosa noite de festa universitária fora do campus, os dois personagens chegam a conclusão esperada de que seus respectivos relacionamentos precisam acabar. Assim, os dois combinam de aproveitar que todos estariam em Ohio para o feriado de Ação de Graças para terminar um dia antes, durante a festa de seu amigo do ensino médio Palmer (Caleb Hearon). Porém, as coisas irão tomar um rumo completamente inesperado (e divertido), que impactará na própria relação de amizade entre os protagonistas.