Via Streaming – Pesadelo nupcial

Festas de casamento são eventos muito complexos pois, além de possuírem diversos detalhes importantes, eles também têm uma grande responsabilidade: a de materializar o sonho dos noivos em um dia único. Sendo assim, o que aconteceria se dois casamentos fossem marcados para a mesma data e no mesmo lugar? É com essa premissa que o novo filme original da Amazon Prime Video, “Casamentos Cruzados”, estreia no dia 30 de janeiro. O longa é protagonizado por Reese Witherspoon (vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “Johnny & June”, em 2006) e Will Ferrell, ator norte-americano conhecido por seus personagens cômicos no programa de comédia “Saturday Night Live” e em filmes como “Zoolander”.

A história do filme começa com o anúncio de que a única filha de Jim (Ferrel) e a irmã mais nova de Margot (Witherspoon) estão noivas. Empolgados com a novidade, os dois personagens decidem planejar a cerimônia perfeita para seus familiares. Tudo parece estar indo de acordo com os planos, até que chega o dia do casamento. Chegando no local onde seria realizada a cerimônia, os personagens descobrem que o hotel havia agendado os dois eventos no mesmo dia. Como tudo já estava em ordem, inclusive os amigos e familiares já haviam chegado, Jim e Margot decidem dividir o espaço.

Aparentemente parecia ser uma decisão madura e amigável de ambas as partes, mas logo se mostra um grande erro. Isso porque nenhum dos dois personagens irá medir esforços para garantir que o seu casamento seja a melhor comemoração possível, nem que, para isso, seja necessário destruir a felicidade alheia. Assim, Jim e Margot irão entrar em um verdadeiro jogo de gato e rato que acaba ocasionando em muitas confusões e desastres. Enquanto discutem sobre cada detalhe da festa – seja a música ou a decoração –, os protagonistas vão acabar percebendo que, no fundo, têm muito mais em comum do que imaginam.