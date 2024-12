Via Streaming – Pelas ruas de Esmirna

Assim como o Brasil, a Turquia também tem como um dos pontos fortes de sua produção audiovisual as telenovelas. Com a chegada dos streamings, essas produções tomaram uma proporção mundial, conquistando fãs ao redor do globo. Por isso, não é exatamente uma surpresa que a Amazon Prime Video anuncie a chegada de um filme turco de romance em seu catálogo. O original, cujo título é “Amor a 39 Graus”, será disponibilizado no dia 20 de dezembro e possui um enredo clássico do gênero: duas pessoas completamente diferentes acabam se apaixonando, depois de um tempo não gostando um do outro.

O filme se passa em Esmirna, uma das maiores e mais antigas cidades da Turquia, localizada na costa do Mar Egeu. A região é muito conhecida por seus sítios arqueológicos e efervescência cultural, sendo um dos destinos turísticos mais populares do país. Apesar de toda essa fama, a ambiciosa e bem-sucedida advogada Kumru (Ayça Aysin Turan) parece não ter uma boa impressão da cidade em que nasceu. Porém, quando um cliente importante tem sua audiência de divórcio marcada para Esmirna, Kumru precisa sair de Istambul e se deslocar até a costa, onde irá encontrar com o músico Faith (Furkan Andıç).

Em troca de usar o carro do pai para ir até sua apresentação à noite, o personagem aceita ser o motorista particular de Kumru e ajudá-la a se deslocar pela cidade. Porém, a personalidade oposta dos personagens vai fazer com que essa não seja uma tarefa nada fácil. À medida em que o caso de divórcio se complica, Kumru e Faith precisam lidar com uma série de desafios, que incluem visitar a excêntrica família da advogada e coletar provas de um cônjuge infiel em apenas oito horas. Essa aventura vai fazer com que a vida dos protagonistas mude para sempre.