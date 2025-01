Via Streaming – O segredo nos números

Nova série original da Apple TV, “Alvo Primário” chegará na plataforma de streaming no dia 22 de janeiro e tem uma história repleta de suspense, reviravoltas e conspirações. Com oito episódios, o original foi dirigido por Brandy Hood (“Grandes Expectativas”) e concebido por Steve Thompson – conhecido por ter criado o seriado “Sherlock” (2010) –, que também assina como produtor executivo. Além disso, o elenco inclui diversos nomes conhecidos, como Martha Plimpton (“Raising Hope”, de 2010), Stephen Rea (“A Honorável Mulher”, de 2014), David Morrisey (“Sherwood”, de 2022), Quintessa Swindell (“Adão Negro”, de 2022) e Leo Woodall (“Um Dia”, de 2024).

A trama de “Alvo Primário” gira em torno de um do jovem inglês pós-graduado em matemática Edward Brooks (Woodall). Apesar de ser um estudante brilhante da Universidade de Cambridge – local onde figuras como Isaac Newton e Charles Darwin estudaram –, o personagem tem grande dificuldade em manter uma boa relação com seus alunos e professores. Isso porque Edward possui uma personalidade difícil, sempre de cara fechada e com um mau humor constante. Porém, essa questão não preocupa muito o protagonista, já que ele está completamente focado em seu próprio trabalho: encontrar um padrão nos números primos

Depois de passar noites em claro se dedicando ao seu projeto, Edward está muito perto de uma grande descoberta – quando percebe que está sendo monitorado por alguém. Quando algo horrível acontece com outro matemático, o personagem é abordado por Taylah (Swindell), uma jovem agente da NSA (Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos) que acredita que Edward seja a próxima vítima. Isso porque, caso o personagem consiga encontrar o padrão nos números primos, ele terá a chave para acessar todos os computadores do mundo. Assim, o protagonista se vê envolvido em uma perigosa conspiração que envolve instituições (legais ou não) do mundo todo.