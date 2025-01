Via Streaming – O retorno do stop-motion

Em 2005, o estúdio britânico de cinema Aardman Animations lançou o filme “Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais”, uma produção em stop-motion que conquistou o público e a crítica especializada na época de seu lançamento. Um exemplo do seu sucesso é o ótimo desempenho das premiações cinematográficas, tendo, inclusive, recebido o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2006. Dezenove anos depois do lançamento desse que se tornou um clássico inglês, a Netflix decidiu produzir uma continuação da história, intitulada de “Wallace & Gromit: Avengança” em formato de filme original. Ainda como uma animação em stop-motion, o longa chega à plataforma de streaming no dia 3 de janeiro.

No primeiro filme, o excêntrico inventor Wallace e seu fiel companheiro, o inteligente cão Gromit, precisam capturar uma misteriosa fera que vem devorando os vegetais das plantações do bairro, bem quando o concurso anual de legumes gigantes da Lady Tottington está se aproximando. Além disso, a dupla precisa fazer essa captura antes de Victor Quartermaine, um homem arrogante que está de olho na fortuna de Lady Tottington. Na continuação da Netflix, os dois protagonistas precisaram enfrentar um novo desafio, com o surgimento de uma figura que tem relação com o passado da dupla.

Quando “Wallace & Gromit: Avengança” começa, Groomit está preocupado com o seu tutor, que vem se tornando dependente demais de suas próprias invenções. A mais recente delas é um gnomo inteligente chamado Norbot que é capaz de realizar diversas atividades de maneira muito rápida. Porém, a invenção começa a se mostrar perigosa depois de ter seu sistema operacional invadido pelo vingativo Feathers McGraw, um pinguim que está preso depois que Wallace e Gromit conseguiram frustrar sua tentativa de roubar o Diamante Azul. Por conta disso, o cachorro irá ter que lutar contra forças malignas para salvar seu mestre (e sua capacidade de inventar).