Via Streaming – Matador de assassinos

Entre os anos de 2006 e 2013, a série “Dexter” conquistava os fãs de investigações criminais. Com uma premissa instigante, ao longo de 8 temporadas os espectadores conheceram a carismática figura do assassino em série Dexter Morgan (Michael C. Hall), que trabalha como perito forense no departamento de Polícia de Miami. Seguindo uma espécie de código de conduta, Dexter só mata outros assassinos, cujas vítimas são pessoas inocentes. Utilizando seus conhecimentos em investigação forense, o assassino consegue passar grande parte das temporadas sem ser pego. Apesar da série original ter acabado em 2013, no dia 13 de dezembro irá estrear no Paramount+ o original “Dexter: Pecado Original”.

A produção do serviço de streaming é uma continuação do seriado original, porém ambientada em um período anterior, em Miami de 1991. O objetivo é contar como o jovem estudante Dexter (Patrick Gibson) se transformou no assassino implacável da série original, já muito conhecido pelo público. Para isso, a nova produção acompanha a história do protagonista desde criança, quando seu pai adotivo Harry Morgan (Christian Slater) começa a perceber as tendências violentas do filho e o seu comportamento pouco empático. Porém, conforme Dexter cresce, fica cada vez mais difícil controlar seus impulsos assassinos. Por conta disso, Harry, que trabalha como policial, decide ensinar ao filho como fazer para matar pessoas e não ser pego pelas autoridades. Ele cria uma regra de que Dexter só poderia matar outros assassinos que conseguiram escapar da justiça. No meio disso tudo, o protagonista arruma um estágio do departamento de Polícia de Miami, para iniciar o seu trabalho como perito forense. Com os conhecimentos adquiridos com o pai e com o sangrento novo trabalho, “Dexter: o Pecado Original” acompanha os primeiros passos de um dos assassinos em série mais famosos dos últimos anos na televisão