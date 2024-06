Via Streaming – Finais possíveis

A histórias que envolvem monarcas e aristocratas têm tomado grande espaço nos lançamentos recentes das plataformas de streaming. Apesar de algumas terem uma preocupação – mesmo que por vezes distantes – em contar os fatos históricos, esse não é o caso de séries famosas, como “Bridgertons”, que se dão a liberdade de fantasiar em cima se uma época existente. Isso porque o mais importante são os personagens em si e as relações que vão desenvolver ao longo do enredo, deixando a época histórica quase como pano de fundo para fantasias românticas. Seguindo essa mesma linha, a Prime Video vai lançar a série “Minha Lady Jane” no dia 27 de junho.

O original da plataforma de streaming reimagina o final de vida uma da monarca com o menor tempo de governo da história da Inglaterra. Conhecida como “a rainha dos nove dias”, Lady Jane Gray era prima do rei Henrique VII e foi nomeada sua herdeira em um período bastante conturbado da história do país, que tinha o trono disputado por suas meia-irmãs Mary e Elizabeth Tudor. Com a morte de Henrique VII, Lady Jane assumiu o cargo de rainha da Inglaterra, ao lado de seu marido Eduardo VI. Porém, os dois tiveram fins trágicos, sendo ele vítima de tuberculose e ela, decapitada depois de Mary tomar o poder. Baseado no livro de romance homônimo das escritoras Broodi Ashton, Jodi Meadows e Cynthia Hand, “Minha Lady Jane” acompanha a trajetória da jovem brilhante e amadora de livros até se tornar rainha da Inglaterra – e alvo de diversos inimigos políticos. Na série, a protagonista é retratada como uma menina inteligente e forte, que sabe do perigo iminente que está correndo, mas não se contenta em apenas esperar ele chegar. A narrativa tem como mote recriar a trajetória dessa figura histórica, caso seu marido não tivesse morrido de tuberculose e nem ela decapitada.