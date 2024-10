Via Streaming- Entre o real e o místico

Juan Rulfo é considerado um dos escritores mexicanos mais importantes do Século XX, apesar de ter publicado apenas dois livros ao longo dos seus 70 anos de vida, a coletânea de contos “Chão em Chamas” (1953) e o romance “Pedro Páramo” (1955). Suas obras trabalham com o cotidiano da vida camponesa mexicana, marcada pela escassez, exploração e pobreza. Ao mesmo tempo, também explora o misticismo e o fantástico do imaginário social, misturando a realidade com esses elementos. A própria linearidade da narrativa é questionada em suas obras, como em “Pedro Páramo”, no qual os capítulos não possuem ordem cronológica ou sequência.

Por conta de tudo isso, a Netflix terá uma grande responsabilidade (e desafio) na produção do filme “Pedro Páramo”. O longa, que adapta a obra de Rulfo, chega ao streaming no dia 6 de novembro, como original da plataforma. A trama conta a história do personagem Juan Preciado (Tenoch Huerta). No leito de morte de sua mãe, o protagonista promete atender ao seu pedido e ir procurar seu pai, Pedro Páramo, na aldeia de Comala. Porém, ao chegar em seu destino, Juan descobre uma cidade deserta, habitada por fantasmas, vítimas da fome, do abandono e da violência.

Nesses encontros inusitados, Juan descobre o passado de seu pai, um poderoso coronel local. Conhecido por ser um homem cruel e impiedoso, Pedro Páramo era temido pela população de Comala, que habitavam o território de propriedade do coronel. Ao longo da história, Juan também irá descobrir a obsessão de seu pai com Susana San Juan (Ilse Salas), um amor de infância não correspondido que irá ser obrigada a retornar para Comala depois da ascensão de Pedro Páramo ao poder. À medida que a história se desenrola, passado e presente, mortos e vivos irão se misturar de forma cada vez mais difusa.