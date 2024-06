Via Streaming – Dinheiro, poder e segredos

Nos últimos anos, os dramas escolares têm se tornado cada vez mais objeto de séries de sucesso. Desde “Rebelde”, a famosa novela mexicana dos anos 2000, até “Elite” e “Euphoria”, esse parece ser um nicho que dá muito certo e conquista pessoas de todas as idades. Afinal, todos já passaram ou vão passar por problemas parecidos. Ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, essas produções vão se afastando cada vez mais do dia-a-dia de adolescentes normais, especulando sobre grandes conspirações, assassinatos e disputas de poder dentro da escola. Mas, parece ser exatamente isso que o público quer e é exatamente nisso que a Netflix está investindo.

Sua nova série original, que estará disponível na plataforma no dia 7 de junho, se chama “Hierarchy” é um k-drama escolar. A história tem como pano de fundo o colégio Jooshin High School, uma instituição de prestígio da Coréia do Sul. Fundada pelo poderoso conglomerado Jooshin Group, apenas pessoas escolhidas, praticamente desde os seus nascimentos, podem se tornar alunos dessa escola, o que faz com que ela seja o refúgio perfeito para os filhos de figuras muito ricas e poderosas na Coréia.

Apesar de todos pertencerem à mesma classe social no mundo externo, dentro do colégio uma hierarquia muito própria impera, com apenas 0,01% dos melhores alunos dominando todos os outros. Porém, quando o misterioso Kang-há Lee (Lee Chae-min) chega transferido para Jooshin High, essa ordem muito estática e hierarquizada das coisas começará a ser questionada. Todo esse movimento vai fazer com que novas alianças sejam formadas e quebradas, revelando uma série de segredos sombrios escondidos pelos alunos perfeitos. “Hierarchy” é uma mistura de romance, drama e suspense que explora a questão das diferentes classes sociais e até onde uma pessoa pode ir em busca de poder, mesmo ainda sendo tão jovem.