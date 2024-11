Via Streaming – Dilemas contemporâneos

Uma nova série original brasileira da Disney Plus vem fazendo bastante barulho na internet por misturar dois pontos chaves das produções nos dias atuais: um elenco conhecido e uma história de fácil identificação para o público jovem. A comédia romântica “Amor da Minha Vida” terá dez episódios e chega na plataforma de streaming no dia 22 de novembro abordando temas como relacionamentos, desilusões amorosas e amizade. A produção original é protagonizada pelos atores Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, que compõem o elenco ao lado de outros nomes como Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, João Guilherme e Fernanda Paes Leme.

Ambientada na cidade do Rio de Janeiro, “Amor da Minha Vida” conta a história de Bia (Marquezine) e Victor (Malheiros), que são melhores amigos, apesar das personalidades opostas. Enquanto ela é uma pessoa impulsiva que não acredita no amor e coleciona relacionamentos que não significam nada, ele está preso em um namoro de longa data que se tornou tedioso com os anos. Apesar de possuírem temperamentos distintos, os amigos são confidentes um do outro, o que, ajudado pela química entre os atores, faz com que os espectadores acreditem na autenticidade daquela amizade, onde opostos se complementam e se ajudam.

Quando a série começa, Bia começa a se envolver com Marcelo (Mesquita), que faz o seu coração balançar de uma forma nova. Ao mesmo tempo, Victor enfrenta uma grande desilusão amorosa ao descobrir que sua namorada o traiu. Em meio a todos esses conflitos internos, os personagens vão atravessar uma jornada de autoconhecimento e escolhas amorosas que podem levá-los a caminhos irreversíveis, inclusive em relação a sua própria amizade. “Amor da Minha Vida” é uma série repleta de dilemas contemporâneos que mistura humor, drama e romance de uma maneira sensível que pretende fazer com que os jovens telespectadores se conectem com os personagens da tela.