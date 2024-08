Via Streaming – Dica da Semana: “Zona de Interesse”

A adaptação do livro “A Zona de Interesse”, lançado em 2014 pelo escritor inglês Martin Louis Amis, foi um dos filmes de maior destaque de 2023. Vencedor do Grande Prêmio Júri e do Prêmio Crítica no Festival de Cannes, o longa dirigido pelo britânico Jonathan Glazer também recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional e está disponível na Amazon Prime Video, no YouTube, na Apple TV e no Google Play Fimes. “Zona de Interesse” chamou bastante atenção pela nova forma com que aborda a história do Holocausto, genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial que matou cerca de seis milhões de pessoas.

O filme se passa na Polônia, em 1943, e segue a vida do comandante de Auschwitz, o militar Rudolf Höss (Christian Friedel). Juntamente com os empregados e sua família, composta por sua esposa Hedwig (Sandra Hüller) e seus quatro filhos, o personagem desfruta de uma vida bucólica e aprazível em uma casa grande com um bonito jardim. Além de se orgulhar do trabalho do marido, Hedwig também tem grande apreço pelo seu lar, completamente idealizado por ela. Porém, os espectadores são confrontados com a brutal realidade de que a casa idílica da família está ao lado do campo de extermínio, chegando a dividir o muro com o sinistro local.

Assim, o dia-a-dia dos personagens é uma mistura de atividades banais com gritos de desespero abafados, consequência de um genocídio do qual eles mesmo fazem parte. Um dos elementos mais impactantes de “Zona de Interesse” é a indiferença sustentada por ambos os protagonistas. Apesar de terem plena consciência do que acontece do outro lado do muro, Hedwig e Rudolf apenas não se importam e seguem com a suas vidas cotidianas, tornando tudo ainda mais horripilante. Repleto de simbolismo, “Zona de Interesse” é uma verdadeira experiência sensorial que choca pela banalização da violência.