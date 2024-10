Via Streaming – Dica da Semana: “Vidas Passadas”

Lançado em junho de 2023, o filme “Vidas Passadas” foi mais uma produção do estúdio de cinema norte-americano A24 que conquistou a atenção do público e da crítica especializada. Apesar de não ter vencido, o longa de estreia da diretora canadense-sul-coreana Celine Song foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme e, atualmente, está disponível na Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes, YouTube e no Telecine. O filme é uma delicada e provocante reflexão sobre como escolher entre duas coisas (ou experiências) faz com que, necessariamente, uma delas se anule para que a outra possa existir.

O filme é protagonizado pela atriz Greta Lee, que vive a personagem Nora, uma mulher sul-coreana que emigrou para o Canadá com os pais quando tinha apenas 12 anos de idade. Além de ter que se adaptar a uma cultura completamente diferente – que, inclusive, fez com que ela mudasse o seu nome coreano para Nora –, a jovem teve que deixar para trás o seu melhor amigo de infância, o Hae Sung (Teo Yoo), com quem tem uma conexão muito profunda. No imaginário dos dois é bem provável que, caso ela tivesse permanecido na Coréia, os dois eventualmente teriam se envolvido romanticamente.

Porém, somente 12 anos depois da última despedida é que eles retomam o contato por meio das redes sociais, resgatando parte da cumplicidade infantil do passado. Novamente os personagens ficam um grande período sem se falar e, 12 anos depois, eles finalmente se encontram pessoalmente em Nova York, cidade em que Nora vive com o seu marido Arthur (John Magaro), com quem tem um ótimo relacionamento. Mesmo assim, o rever Hae Sung é, também, reencontrar a menina sul-coreana de 12 anos que Nora nunca mais pode ser, o que irá mexer muito com todos os envolvidos. O interessante de “Vidas Passadas” é que ele não pretende ser um romance dramático ou novelesco, uma vez que todas as escolhas que poderiam ser feitas pelos personagens já foram tomadas.