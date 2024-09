Via Streaming – Dica da Semana: “O Mal Não Existe”

Em 2023, o diretor japonês Ryûsuke Hamaguchi – vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com o longa de 2021 “Drive My Car” – chamou novamente a atenção da crítica de cinema com o seu novo projeto “O Mal Não Existe”. Disponível nos serviços de streaming da Amazon Prime Video, da Apple TV, do YouTube e do Google Play Filmes, a produção é uma instigante e delicada reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza. Assim, o filme é uma espécie de alerta para a exploração predatória dos recursos naturais, cujos impactos já estão sendo sentidos por toda a humanidade.

Em “O Mal Não Existe”, Hamaguchi se desloca para o interior do Japão, em um pequeno vilarejo bucólico rodeado por florestas e neve chamado Mizubiki. Nesse ambiente tranquilo, vivem Takumi (Hitoshi Omika), que trabalha como “faz tudo”, e sua filha de oito anos, Hana (Ryô). O protagonista, assim como outros moradores da comunidade local, possui um vasto conhecimento sobre a natureza que o cerca, um “saber” que está passando para sua filha. Apesar do belíssimo cenário e da aparente tranquilidade, a natureza pode ser violenta, o que é mostrado no filme pela questão da sobrevivência dos cervos da floresta, que são alvos de caçadores inescrupulosos.

Apesar da tensão de “O Mal Não Existe” estar sempre permeando o longa, é somente depois de apresentar o cotidiano de seus protagonistas e moradores da vila que o conflito principal é apresentado – em um estilo narrativo um pouco mais lento do que o usual que foca nos detalhes. O que vai abalar a comunidade local é a chegada de uma empresa com o objetivo de explorar a floresta da região para uma espécie de acampamento glamuroso, um projeto que tem muitas restrições por parte dos moradores. Um ponto de destaque do filme é sua trilha sonora, que expressa o sentido de melancolia e serenidade ao mesmo tempo em que induz a constante sensação de perigo e aflição.