Via Streaming – Dica da Semana: “Mussum: o Filmis”

O humor tem uma grande importância na cultura popular brasileira, o que acaba tendo um reflexo em diversos meios de comunicação. No cinema, os filmes de comédia são responsáveis por quebrar recordes de bilheteria nacionais, mesmo frente a produções estrangeiras. Diversos são os nomes icônicos da comédia brasileira que se tornaram referência de humor para as gerações seguintes, como Chico Anysio, Ronald Golias, Jô Soares e o quarteto que ficou conhecido como Os Trapalhões, formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Mussum. E o mais carismático dOs Trapalhões, inclusive, ganhou uma cinebiografia chamada “Mussum: O Filmis”, lançada em outubro de 2023. Disponível no Globoplay, na Apple Tv, na Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play, o longa explora a trajetória de vida do humorista Mussum.

O filme começa ainda na infância de Mussum, cujo nome de batismo era Antônio Carlos Bernardes Gomes, quando morava no Morro da Cachoeirinha, no bairro de Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Filho de dona Malvina (Cacau Potássio/Neusa Borges), uma empregada doméstica analfabeta, apesar da origem humilde, Antônio sempre foi incentivado a seguir os seus sonhos e se dedicar nos estudos. Em um primeiro momento, o filme aborda a infância do humorista e como suas experiências influenciaram no futuro.

Depois, a história segue para a vida adulta de Mussum (Yuri Marçal), com ele já como oficial da Aeronáutica. Porém, o seu desejo era largar a vida militar e apostar de verdade no samba, sua verdadeira paixão. Assim, a cinebiografia vai acompanhar essa virada de carreira de Mussum, cujo grupo Originais do Samba teve grande relevância no cenário musical da época, e como o músico (interpretado em sua versão mais velha por Ailton Graça) inicia a sua trajetória no humor. O longa vai abordar a construção do personagem de Mussum, mostrando as diversas figuras do ramo que tiveram uma influência em sua carreira, além de seu auge no programa “Os Trapalhões”, na Globo.