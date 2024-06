Via Streaming – Dica da Semana: “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e da Serpente”

Apesar de terem tido o seu grande “boom” na primeira década dos anos 2000, já faz alguns anos que as histórias distópicas, onde as narrativas de ficção se concentravam em sociedades futurísticas com algum tipo de regime político autoritário, não causam grande alvoroço no público jovem. Porém, o retorno da franquia de “Jogos Vorazes” (2008 – 2010), cujos livros foram adaptados para o cinema em 2012, trouxe as pessoas de novo para esse universo. Em “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, os espectadores têm a oportunidade de conhecer a história do vilão da saga original, uma vez que a narrativa se passa 64 anos antes dos jogos protagonizados por Katniss Everdeen.

Disponível nas plataformas de streaming da Apple Tv, Amazon Prime Video e Google Play Filmes, o filme conta a trajetória do ambicioso jovem Corionalus Snow (Tom Blyth) até a sua ascensão ao poder, como presidente da Capital. Quando a história começa, o personagem e sua família se encontram em uma condição financeira precária, depois de terem perdido quase tudo durante a rebelião dos Distritos. No último ano da Academia, Snow tenta manter as aparências, ao mesmo tempo que sabe que precisa se destacar para ganhar o prêmio concedido ao melhor aluno e conseguir ir para a Universidade.

Porém, justamente na sua vez as regras mudam. Para ganhar o prêmio, os alunos da Academia precisariam ser mentores dos tributos (crianças dos distritos que foram selecionadas para lutar até a morte na competição) na 10° edição dos Jogos Vorazes. O aluno contemplado seria justamente aquele cujo tributo vencesse. Por conta de questões envolvendo o seu histórico familiar, Snow é designado mentor de Lucy Gray (Rachel Zegler), uma menina intrigante do Distrito 12 que é vista como uma das concorrentes mais fracas. Determinado a atingir suas ambições, Snow fará de tudo para que ela vença os jogos. E, mesmo se apaixonando por Lucy, o seu verdadeiro caráter e o desejo por poder falarão mais alto.