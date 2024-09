Via Streaming – Dica da Semana: “Deserto Particular”

O filme “Deserto Particular”, do diretor Aly Muritiba, chamou atenção no seu lançamento, em 2022. Vencedor de diversas categorias no Prêmio Grande Otelo, uma das premiações mais importantes do cinema brasileiro, o filme chegou a ser enviado como representante brasileiro para concorrer como melhor filme internacional no Oscar de 2022, porém não conseguiu ser indicado. De qualquer forma, “Deserto Particular” é uma delicada história de amor que trata de temas como masculinidade, violência e identidade ao mesmo tempo em que convida o espectador a sensibilizar-se com essas questões. Atualmente, o filme se encontra disponível na Amazon Prime Video e na Apple TV.

“Deserto Particular” começa contando a história de Daniel (Antonio Saboia), um policial militar de Curitiba que está afastado do cargo e enfrentando problemas judiciais depois de ter cometido um erro grave. Enquanto não trabalha, o protagonista passa seus dias cuidando de seu pai idoso, e ex-militar, que já está em um estado avançado de demência, além de fazer alguns serviços como segurança de boate. A única coisa que alegra os dias monótonos e cansativos de Daniel são suas conversas online com Sara, uma mulher que mora em Sobradinho, no interior da Bahia.

Apesar de nunca ter visto a mulher pessoalmente, o protagonista fica completamente apaixonado por ela e não consegue parar de imaginá-la na vida real. Porém, Sara parou de responder suas mensagens depois que ele lhe enviou uma foto sem roupa e pediu para que ela enviasse uma também. Em mais uma reviravolta ruim na vida de Daniel, ele decide ir de carro até Sobradinho procurar por Sara, de quem não tem mais notícias. Depois de dirigir mais de 2500 quilômetros, o protagonista sai em uma verdadeira saga pela pequena cidade perguntando sobre a mulher. Porém nenhum dos moradores a conhece.