Via Streaming – Dica da Semana: “Amor à Primeira Vista”

Um dos destaques dos originais de comédia romântica da Netflix em 2023, o filme “Amor à Primeira Vista” fez grande sucesso na plataforma ao contar uma história sobre as probabilidades do destino. Cumprindo de forma cativante todos os requisitos do gênero, o longa dirigido por Vanessa Caswill (“Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre”) é uma adaptação do livro “A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista”, da escritora norte-americana Jennifer E. Smith, que foi lançado em 2011. Apesar de não ter tido uma divulgação tão forte por parte da Netflix, o filme rapidamente se tornou um dos favoritos dos fãs de comédias românticas.

A história de “Amor à Primeira Vista” tem como fio condutor o encontro de duas pessoas desconhecidas no Aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque. Tudo começa quando Hadley (Haley Ru Richard), uma jovem excêntrica norte-americana, perde seu voo dos Estados Unidos para Londres, onde iria acontecer o casamento de seu pai. Ao remarcar o seu voo para o próximo disponível, a personagem acaba conhecendo o britânico Oliver (Bem Hardy) na sala de espera e os dois desenvolvem uma forte conexão logo de cara. Além disso, por força do destino, os protagonistas acabam sentando lado a lado no voo de sete horas de duração.

Apesar de não gostar de voar, ainda mais por períodos de tempo tão longos, Hadley tem uma ótima experiência ao lado de Oliver e os dois ficam juntos em uma espécie de primeiro encontro. Quando o voo acaba, cada segue por seu caminho, mas, para evitar de nunca mais ver Hadley, Oliver lhe passa o seu número de telefone antes de sair do aeroporto. Porém, o celular da personagem quebra antes que ela possa salvar o seu contato. Apesar de praticamente impossível, os dois vão tentar se encontrar novamente, em meio ao caos da cidade de Londres.