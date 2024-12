Via Streaming – Dica da Semana: “A Substância”

Com Demi Moore como protagonista, o filme “A Substância” foi um dos grandes destaques da indústria audiovisual no segundo semestre. Uma mistura de ficção científica com drama psicológico e terror, o longa venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes 2024 e se tornou um dos filmes mais comentados do ano por conta de seu tema exatamente atual e relevante. O filme será relançado nos cinemas brasileiros dia 12 de dezembro, desta vez em versão dublada. Além disso, ele já se encontra disponível nas plataformas de streaming da Apple TV e da Amazon Prime Video, nas modalidades de compra (R$ 59,90) ou de aluguel (R$ 14,90).

Ambientando em Los Angeles, o filme conta a história de Elisabeth Sparkle (Moore), uma mulher de 50 anos que já foi uma atriz muito famosa, com sua própria estrela na calçada da fama. Porém, quando o filme começa, a personagem recebe a notícia de que está demitida do programa de ginástica que apresenta devido à baixa audiência. No seu lugar, uma atriz muito mais jovem é contratada. Afinal, para a indústria de Hollywood, Elisabeth está “velha demais”. Esse acontecimento marca a gota d’água para a protagonista, que entre em crise consigo mesma.

Assim, a personagem decide recorrer ao tratamento da Substância, uma espécie de droga clandestina que promete transformar a sua aparência. Ao se submeter a esse procedimento, que necessita de seu próprio material genético, Elizabeth recebe uma sósia chamada Sue (Margaret Qualley), uma versão mais jovem, bonita e alegre de si mesma. Em um primeiro momento, a substância da protagonista vai fazer com que ela conquiste tudo o que sonhou. Porém, com o tempo, as coisas começam a dar muito errado. É importante destacar que “A Substância” é um filme do gênero “body horror”, que explora cenas corporais explícitas e grotescas para afligir os espectadores – o que pode desagradar algumas pessoas.