Via Streaming – Depois daquele século

O colombiano Gabriel García Márquez é considerado um dos escritores latino-americanos mais importantes do Século XX, tendo, inclusive, recebido o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Dono de uma vasta coleção de obras, Márquez é autor de grandes clássicos da literatura mundial, como “Cem Anos de Solidão” e “Amor em Tempos de Cólera” – ambos representantes do realismo mágico, gênero literário que conquistou o mundo através de obras latino-americanas. Em abril de 2024, a Netflix anunciou que iria realizar a primeira adaptação cinematográfica de “Cem Anos de Solidão”, transformando-o em uma série com 16 episódios, cuja estreia será no dia 11 de dezembro.

O clássico conta a história da criação de Macondo, um pequeno povoado rural da Colômbia formado por casas coloridas e cercado por plantações de banana. Muito interligada a história da cidade, está a de seus fundadores: a família Buendía. Os primos José Arcádio Buendía e Úrsula Iguarán formam a primeira geração – das sete que são retratadas na história – e marcam os anos iniciais de Macondo. O casal decide sair de Riohacha, sua cidade natal, por conta da bisavó, que constantemente os atormenta com a crença de que filhos de primos nasciam iguanas. Juntos de outros jovens, os dois partem para o mais longe possível.

A primeira criança nascida em Macondo é Aureliano Buendía, filho de José Arcadio e Úrsula. O casal tem mais dois filhos, José Arcadio Buendía e Amaranta, cujas histórias também serão contadas, em um enredo complexo que se passa ao longo de cem anos. Sob a liderança de José Arcádio, o pequeno vilarejo prospera, tornando-se um ponto de parada na rota de ciganos da região. Entre eles está Melquíades, que acaba se tornando um grande amigo de José Arcadio. Ao longo da cativante trama de “Cem Anos de Solidão” são levantadas questões políticas da realidade latino-americana através de seu realismo fantástico único, que consagra seu inequívoco status de clássico da literatura mundial.