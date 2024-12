Via Streaming – Contra tudo e todos

A trilogia de livros “Culpados”, da escritora argentina Mercedes Ron, fez um enorme sucesso desde o lançamento de seu primeiro volume, em 2017. A história, inclusive, começou a ser adaptada para o cinema pelo serviço de streaming da Amazon Prime, que disponibilizou o primeiro filme “Minha Culpa” em 2023. Durante sua semana de estreia, o longa se tornou a produção de língua não-inglesa mais assistida da plataforma. Por conta disso, o serviço de streaming decidiu investir no universo narrativo e produzir o filme do segundo livro da trilogia, com o título de “Sua Culpa”. O original estará disponível no dia 27 de dezembro.

A história segue os personagens de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara), dois jovens que vivem um relacionamento conturbado e proibido pelas famílias. Isso porque, além de namorados, os protagonistas são “meio-irmãos postiços”, uma vez que os seus pais se casaram. O primeiro filme conta como os dois protagonistas passaram de inimigos declarados, que precisam conviver na mesma casa por conta do casamento dos pais, até amantes. Enquanto Noah é uma jovem orgulhosa e independente que não vê com bons olhos o luxo que cerca a vida do marido de sua mãe, Nick é um filho perfeito que esconde uma vida de luta, jogos de azar e corridas de carro ilegais.

Em “Sua Culpa” os dois personagens estão mais apaixonados do que nunca, em um relacionamento que parece inabalável, mesmo com seus pais constantemente tentando separá-los. Porém, o trabalho de Nick e a entrada de Noah para a faculdade fazem com que os personagens precisem passar um tempo afastados, enquanto conhecem pessoas novas e vivem outras experiências. Além disso, o retorno da mãe de Nick e de uma ex-namorada vingativa também vão abalar o relacionamento dos dois, assim como a reputação de toda a família Leister.