Via Streaming – Busca por justiça

Em 2025, a Max irá disponibilizar a sua primeira novela brasileira original. Com o título de “Beleza Fatal”, a produção estreia no dia 27 de janeiro e é protagonizada pelas atrizes Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. Diferentemente de uma novela normal, a versão do serviço de streaming terá apenas 40 capítulos, em uma tentativa de adequar o formato à realidade atual. Isso porque, apesar de muitos jovens não verem mais novelas na televisão aberta, muitos assistem séries com enredos dramáticos e novelescos. Com uma trama escrita pelo autor Raphael Montes (“Dias Perfeitos”), a plataforma pretende cativar novos (e antigos) públicos.

A história de “Beleza Fatal” gira em torno de temas bastante atuais, como a busca pela perfeição e a popularização dos procedimentos estéticos. Na trama, Sofia (Queiroz) teve a sua infância destruída depois de sua mãe ter sido presa injustamente – e, depois, ter morrido na cadeia – devido a uma traição por parte da prima manipuladora Lola (Pitanga), que não mede esforços para conseguir fama, dinheiro e poder. Devastada, Sofia é acolhida pela família Paixão, cuja matriarca é Elvira (Antonelli) e que também está passando por um momento difícil depois da filha Rebeca (Fernanda Marques) ser hospitalizada devido a uma cirurgia plástica mal-sucedida.

Tanto a mãe de Sofia quanto a filha de Elvira foram vítimas do mesmo grupo de pessoas: Lola e os seus aliados. Unidos pelo desejo de reparação e justiça, as personagens irão tramar sua própria vingança – que rapidamente irá se transformar em uma verdadeira obsessão. Porém, o encontro de Sofia com um antigo amor do passado irá lhe fazer questionar suas atitudes e, de certa maneira, balançar a sua determinação por justiça. Conforme o seu plano vai avançando, a personagem percebe que, talvez, a vingança que queria possui um preço muito mais alto do que imaginava.