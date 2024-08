Via Streaming – Azares da sorte

– é, para muitas pessoas, uma chance de mudar de vida do dia para a noite. Apesar das chances de acertar os números serem muito pequenas, até hoje existem diversas pessoas que continuam apostando na loteria. Um novo filme da Amazon Prime Video vai levar essa prática a um outro nível. Com John Cena e Awkwafina como duo principal, o serviço de streaming irá lançar no dia 15 de agosto o original “Jackpot: Loteria Mortal”, uma mistura de ação e comédia.

O filme se passa na Califórnia, em Los Angeles, no ano de 2030 e tem como protagonista Katie (Awkwafina), uma aspirante a atriz que retorna para a cidade em busca de realizar seu sonho. Apesar do talento, a aparência da personagem – que é descendente de asiáticos – parece ser um grande empecilho para conseguir os papéis. Porém, sua sorte vai mudar quando ela, por engano, se depara com um bilhete premiado da loteria. O que Katie não sabia é que, na cidade da Califórnia, qualquer pessoa que matasse o vencedor até o final do dia poderia receber o seu prêmio, sem nenhuma consequência legal.

Com o seu rosto estampado em todos os lugares como vencedora, de repente Katie se vê em uma intensa perseguição na qual a cidade inteira tem como objetivo matá-la para pegar o seu prêmio. Nesse contexto, a personagem conhece Noel Cassidy (Cena), um amador agente de proteção de vencedores da loteria que fará de tudo para garantir a sobrevivência da protagonista, em troca de uma parte do prêmio final. Porém, ele terá que enfrentar as investidas de seu rival do ramo Louis Lewis (Simu Liu), que também deseja receber uma comissão pelo prêmio de Katie, custe o que custar.