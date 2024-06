Via Streaming – A origem do Mal

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas do Brasil, sendo o destino de diversos turistas do mundo todo. Conhecida como “Cidade Maravilhosa”, nome dado devido a sua exuberante paisagem natural e a cultura acolhedora, uma outra fama é atribuída a ela: a de ser uma cidade bastante perigosa e violenta. No Rio de Janeiro, facções criminosas e milícias dominam parte do território da cidade, especialmente as áreas mais distantes dos locais turísticos, deixando vários habitantes à mercê do crime organizado. Apesar de já fazer parte do dia a dia do carioca, nem sempre esses grupos existiram. Porém, como eles surgiram e conseguiram tanto poder?

Esse é o questionamento da nova série original da Globoplay, “O Jogo que Mudou a História”, que estreia no dia 13 de junho na plataforma. Inspirada em fatos reais – mas com nomes e algumas localidades fictícias –, a série se passa no Rio de Janeiro dos anos 1970, no final da Ditadura Militar. Quando a história começa, Egídio (Ravel Andrade) e Jesus Pedra (Raphael Logam) são recém-chegados ao presídio de Ilha Grande, comandado por dois grupos rivais. De um lado a falange “Jacaré” e, do outro, a chamada “Turma do Fundão” – que viria a ser a “Falange Vermelha”, composta por presos políticos e assaltantes de banco.

Os embates dos grupos rivais dentro do presídio também vão influenciar na vida do crime fora dele, pois muitos dos presos mantinham alianças com criminosos que estavam em liberdade. Por conta disso, as favelas vizinhas Parada Geral e Padre Nosso também entrarão em uma guerra de facções rivais. A série irá mostrar como esse conflito vai afetar todos os tipos de relacionamentos, como os dois melhores amigos Renatinho (Fabrício Assis) e Binho (João Fernandes), que moram em lados opostos nessa briga entre favelas rivais. As tensões vão se acirrar em uma partida de futebol, que vai dar início a uma longa e intensa guerra.