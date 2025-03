VI Hachathon Harvard abre inscrições para alunos e docentes de todos os cursos da USCS

Nos dias 11 e 12 de abril, acontece o VI Hackathon Harvard Health Systems Innovation Lab, organizado no Brasil por um conjunto de instituições, entre as quais a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio do Inova USCS; e o hub InovaHC, além da Harvard T.H. Chan School of Public Health, Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (organizadora mundial do evento), uma das instituições mais prestigiadas do mundo, conhecida por sua excelência acadêmica e pesquisa de ponta.

O VI Hachathon Harvard, que ocorre desde 2018, reunirá participantes de diversas habilidades – estudantes docentes e profissionais de medicina, engenharia, ciência da computação, tecnologia da informação, economia, ciência de dados, ciências políticas, entre outras áreas – que, durante dois dias, desenvolverão inovações para desafios complexos nos sistemas de saúde. O evento irá ocorrer no Hub InovaHC (São Paulo – SP) com equipes formadas por estudantes e docentes.

Além da USCS e da Universidade de São Paulo (USP), concorrerão às vagas estudantes, docentes e profissionais de outras importantes instituições. Serão oferecidas, no total, 250 vagas para o programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março, pelo link https://lnkd.in/dTHRmqXb. Após seleção, os aprovados serão contatados pela instituição organizadora que dará as orientações sobre os próximos passos. O grupo vencedor será contemplado com a incubação de seu projeto em Harvard (Program BootCamp Venture Incubation).

O evento Hackathon é conhecido no mundo da inovação como um tipo de atividade na qual profissionais de diferentes áreas se reúnem para colaborar intensivamente em projetos de inovação em um determinado segmento. Nele, os participantes formam equipes para criar protótipos de novas aplicações, resolver problemas específicos ou desenvolver novas ideias tecnológicas. Conhecido por seu ambiente dinâmico e criativo, nele, a inovação é incentivada e as habilidades técnicas testadas. Eventos como esse podem oferecer prêmios, oportunidades de networking e até mesmo a possibilidade de transformar uma ideia em um produto real. Durante o VI Hackathon Harvard, os participantes passarão pelas seguintes etapas: identificação do desafio, geração de ideia, formação de times, elaboração da solução e apresentação da solução.

A organização do evento é da Harvard T.H. Chan School of Public Health, do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão em Saúde da FGV/EAESP, do Hub InovaHC (operado pela MOSO Venture Builder), juntamente com o Inova USCS. No ano de 2024, o V Hackathon Harvard teve 34 soluções desenvolvidas, três soluções brasileiras premiadas no exterior e mais de 300 participantes.