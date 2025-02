USP destaca-se entre as melhores universidades do mundo no The World Reputation Ranking

A Universidade de São Paulo (USP) solidificou sua posição como a única representante da América Latina entre as 150 instituições de ensino superior mais respeitadas globalmente, segundo o THE World Reputation Ranking 2025, divulgado nesta terça-feira, 18 de abril.

Classificada na faixa de 101 a 150, a USP se alinha a renomadas universidades internacionais, como a Universidade de Barcelona (Espanha), a Universidade de Tübingen (Alemanha), o Instituto de Tecnologia de Tóquio (Japão) e a Universidade Estadual de Ohio (Estados Unidos). Além disso, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também figura na lista, ocupando a posição entre 151 e 200.

O ranking, que é liderado pela Universidade de Harvard pelo 14º ano consecutivo, conta com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade de Oxford em uma disputa acirrada pelo segundo lugar.

Elaborado pela Times Higher Education (THE), uma consultoria britânica especializada em educação superior, este ranking é baseado na avaliação de mais de 55 mil acadêmicos e pesquisadores. Esses profissionais são convidados a indicar até 15 universidades que consideram as melhores em termos de pesquisa e ensino, com base em suas experiências pessoais.

A avaliação da reputação leva em consideração o número de vezes que uma instituição é citada pelos entrevistados como referência em suas áreas de conhecimento. Os acadêmicos têm a liberdade de nomear universidades que acreditam serem as mais destacadas, tanto regional quanto globalmente, dentre um universo de mais de 6 mil instituições ao redor do mundo.

Nesta edição do ranking, foram implementadas mudanças significativas na metodologia, incluindo novos critérios para comparação entre instituições semelhantes e uma análise mais detalhada da distribuição geográfica dos votos recebidos.

Para aqueles que desejam explorar mais sobre os resultados e metodologias do ranking, informações adicionais estão disponíveis no site do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP.