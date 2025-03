USCS recebe estudante da Hungria para intercâmbio

Por meio do seu programa de internacionalização, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), está recebendo a estudante Fanni Griezer, da Széchenyi István Egyetem – University of Győr , na Hungria. Sua vinda foi viabilizada pelo responsável pela área, Prof. Dr. Aleksandar Jovanovic, Chefe do Escritório de Relações Internacionais da USCS; e pelo Prof. Dr. Eduardo Oliva, Diretor e Gestor do Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado e Doutorado, da USCS.

“A vinda da mestranda húngara Fanni Griezer, bolsista da Fundação Pannónia, é um passo importante na cooperação entre a USCS e a Universidade István Széchenyi, da cidade de Gyõr. Pouco tempo antes da assinatura do convênio, o próprio decano da Faculdade de Administração e suas assistentes propuseram-me uma conversa virtual, que acabou sendo longa pelo fato de que demonstraram grande interesse em interagir com a USCS”, explica Jovanovic.

No período em que está no país, Fanni terá como tutor acadêmico o professor Dr. Edson Kubo. A intercambista tem assistido as aulas do Prof. Kubo no curso de graduação em Relações Internacionais da USCS. Ela cursa também o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em Administração), na disciplina “Gestão Intercultural”. A comunicação com Fanni tem sido toda em inglês, assim como as aulas. “Estamos contentes com sua estadia na USCS e que ela possa apreciar a vida acadêmica no ambiente Brasileiro”, comenta o tutor. A estudante permanece no país até o dia 1º de maio.