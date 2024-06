Vestibulinho das Etecs divulga retificação em gabarito para cursos técnicos

O gabarito da prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024 foi retificado. A resposta correta para a questão 25 é a alternativa B. Os candidatos podem conferir a alteração no site do processo seletivo e na página do Centro Paula Souza.

A próxima etapa do processo seletivo é a convocação para as provas de aptidão, fase específica para os candidatos aos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro. A informação estará disponível, a partir das 15 horas do dia 28, no site www.vestibulinhoetec.com.br e na unidade onde o candidato pretende estudar.

A divulgação da lista de classificação geral, bem como o resultado das provas de aptidão, será no dia 10 de julho, a partir das 15 horas, também pela internet. A primeira convocação para matrículas será feita no dia 12, pelo e-mail e SMS fornecidos no momento da inscrição, para os cursos presenciais. Já para a modalidade online, a primeira convocação será em 16 de junho, por e-mail.

O cronograma de convocação de matrículas do processo seletivo das Etecs pode ser consultado pelo site vestibulinhoetec.com.br/calendario.