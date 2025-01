Vestibulinho das Etecs convoca candidatos para provas de aptidão

A partir das 15 horas desta segunda-feira (6), o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulga a classificação e a convocação para as prova de aptidão para o primeiro semestre de 2025. Os candidatos aos cursos técnicos de Canto, Dança, e Teatro, e à Especialização Técnica em Danças a Dois, podem consultar a informação pelo site vestibulinhoetec.com.br.

A avaliação prática será aplicada amanhã (7) e quarta-feira (8), presencialmente. O exame será realizado para até 90 primeiros classificados de cada um dos cursos. O candidato deve seguir as orientações divulgadas com a lista de convocação em relação ao local e horário.

Quem for convocado deve apresentar documento de identificação com foto – o mesmo usado no dia do Vestibulinho – e levar caneta azul ou preta para o preenchimento do formulário. O candidato também precisa usar roupas confortáveis, que não limitem movimentos e que sejam apropriadas para atividades de prática corporal.

Veja como é a avaliação prática de cada um dos cursos:

Curso Técnico de Canto

O candidato será submetido a uma dinâmica coletiva, vocal e corporal, que analisa critérios como afinação, andamento, sincronia, memorização, prontidão, corporalidade, trabalho coletivo (0-50 pontos). O participante ainda irá preencher um formulário com questões relacionadas ao histórico de estudos e de prática musical.

Curso Técnico de Dança

Nesta prova de aptidão serão avaliadas a percepção do corpo (0-10 pontos) – organização da estrutura do movimento corporal, uso das articulações, alinhamento corporal e domínio do peso; percepção do espaço (0-10 pontos) – utilização do espaço cênico, direções espaciais, níveis e deslocamentos; percepção do tempo (0-10 pontos) – organização do movimento em relação ao tempo: pulsação, ritmo e frase musical; e a criação (0-20 pontos) – compreensão, organização e criatividade para a realização de um trabalho de criação coreográfica proposto pelo professor no dia da banca.

Curso Técnico de Teatro

O exame será exclusivamente prático, composto por uma aula coletiva com trabalho de corpo e voz (0-20 pontos) e outra aula coletiva de jogos teatrais, improvisação e criação (0-30 pontos).

Especialização Técnica em Danças a Dois

A nova Especialização Técnica do Centro Paula Souza (CPS) terá avaliação de consciência corporal, sendo ritmo, lateralidade, equilíbrio e noção espacial (0-70 pontos). Também fará parte da prova a análise das competências socioemocionais e interpessoais: interatividade e cooperação, habilidade de interlocução: ouvir e ser ouvido, coerência e coesão na comunicação (0-30 pontos).

Orientações gerais

O candidato que não apresentar o documento ou não seguir as orientações da convocação não poderá participar da avaliação prática do processo seletivo das Etecs. O detalhamento desta etapa pode ser consultado no Manual do Candidato e na Portaria.

A classificação geral do Vestibulinho das Etecs, incluindo o resultado das provas de aptidão, será divulgada em 13 de janeiro, a partir das 15 horas, pela internet.