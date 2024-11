Vestibular das Fatecs informa resultados dos pedidos de isenção e redução de taxa

Quem solicitou os benefícios de isenção total ou redução de 50% no valor da taxa do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo, para o primeiro semestre de 2025, pode consultar a resposta a partir das 15 horas desta quarta-feira (27), na Área do Candidato do site vestibular.fatec.sp.gov.br. Os interessados em solicitar revisão dos pedidos indeferidos devem fazer o pedido, entre quinta (28) e sexta-feira (29), pelo mesmo site.

Ao todo, foram concedidas 6 mil isenções de pagamento. Para redução, a quantidade é ilimitada. A oferta de isenção e redução de 50% no valor visa ampliar o acesso à formação superior tecnológica gratuita do Centro Paula Souza (CPS).

Para solicitar recurso a qualquer um dos benefícios, é necessário ficar atento aos requisitos e documentos. Confira:

Requisitos para isenção

O candidato precisa encerrar em 2024 ou já ter concluído o Ensino Médio integralmente, bem como a Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo), em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal), instituição particular, ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$2.824), por pessoa.

Requisitos para redução

É necessário ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado também deve ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$2.824) ou estar desempregado. Para solicitar os benefícios, desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na Portaria.

Os documentos comprobatórios devem ser anexados digitalizados, no link Envio de Documentos. Os itens devem ter tamanho máximo de até 1MB, nas seguintes extensões: ‘pdf’, ‘png’, ‘jpg’ ou ‘jpeg’. O preenchimento correto dos formulários de requisição e o envio dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular das Fatecs podem ser feitas até as 15 horas do dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo novo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025. O valor integral da taxa é de R$ 60.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no processo seletivo. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento.