Verzani & Sandrini realiza mutirão de emprego com 400 vagas para a capital e RMSP

A Verzani & Sandrini, empresa líder no setor de segurança e facilities no país, realiza na próxima segunda-feira, 26 de fevereiro, um mutirão de emprego para preencher aproximadamente 400 vagas, disponíveis em toda a Região Metropolitana de São Paulo.

Com salários a partir de R$1.412,00, serão cerca de 150 oportunidades para os cargos de porteiro e vigilante, além de 250 vagas para auxiliares de serviços gerais e limpeza. O mutirão é focado em vagas no centro e zona sul da capital paulista, nas cidades Santana de Parnaíba e Cajamar, além das cidades da região metropolitana, como Osasco, Barueri, Guarulhos e Santo André.

Como participar

A seleção ocorre no dia 26 de fevereiro, das 08 às 13h, na Rua João Ribeiro, 583, Campestre, em Santo André/SP. Para se candidatar é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental, experiência na função desejada e levar documento pessoal com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e carteira de vacinação dos filhos, caso tenha.

Além disso, é possível que os selecionados já saiam com o contrato de trabalho assinado, portando uniforme e com início das atividades agendado, fazendo com que a seletiva possa durar algumas horas.

Caso o candidato não consiga se deslocar até o local, é possível realizar o cadastro por meio do site https://verzani.pandape.infojobs.com.br/. Todas as vagas disponibilizadas na Verzani & Sandrini são abertas para deficientes auditivos.

Mutirão de Emprego Verzani & Sandrini

Data: 26/02/2024

Local: Rua João Ribeiro, 583, Campestre – Santo André/SP

Horário: das 08 às 13h

Mais Informações: https://verzani.pandape.infojobs.com.br/