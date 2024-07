Santo André realiza feira de adoção de animais neste domingo

A tenda azul do Parque Central recebe neste domingo (28), das 10h às 15h, mais uma edição da feira de adoção de animais, promovida pela Prefeitura de Santo André, que colocará à disposição pelo menos 143 bichinhos, sendo 104 cães e 39 gatos, de diversos tamanhos e idades.

Criado com a proposta de dar um lar e encontrar tutores responsáveis para centenas de animais – diminuindo o número de cães e gatos abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade – o evento conta com algumas regras, com a finalidade de proteger os pets por meio da adoção responsável.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

Todos os animais disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são castrados. No entanto, no caso de não ter havido tempo hábil para castração do filhote, o mesmo é disponibilizado com um cadastro para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

No momento da adoção, os tutores recebem orientações sobre a adoção responsável, com o objetivo de assegurar a proteção, saúde e acolhimento desses animais.

Para aqueles que não puderem ir à feira, há alternativa: os animais também podem ser adotados diretamente na Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.