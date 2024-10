Vereadores reeleitos, eleitos e atuais reforçam apoio à reeleição de Filippi

Vereadores eleitos, reeleitos e atuais parlamentares saíram em defesa da continuidade do mandato do prefeito Filippi. Vários manifestaram apoio à reeleição de Filippi e avisaram que estarão engajados no segundo turno da campanha.

A coligação Tamo Junto Diadema, que sustenta a candidatura da Filippi, foi a de longe a que mais elegeu vereadores no domingo: 14 ao todo – Jeferson Leite (PT), Orlando Vitoriano (PT), Zé do Bloco (PV), Rodrigo Capel (PSD), Lucas Almeida (União), Josa (PT), Talabi (PV), Gel Antônio (PT), Patty Ferreira (PT), Laureto do Água Santa (União), Dequinha Potência (PSD), Cicinho (PSB), Jerry Bolsas (PSB) e Gilson Moura (União).

Reunião realizada na manhã desta quarta-feira reforçou apoio dos campeões de voto na cidade à reeleição do prefeito Filippi. Além dos vereadores eleitos, estiveram com o prefeito Filippi os vereadores Lilian Cabrera (PT), Antônio Rodrigues (PT), Neno (PT) e Edval da Farmácia (União), além do candidato a vice pastor Rubens Cavalcanti. Os suplentes Paulo Bezerra (PCdoB) e Patrícia Marinho (PT) também encaminharam apoio.

“Importante receber apoio deste time que sabe que o melhor projeto para Diadema é o nosso. Nos dá mais força para continuar conversando com o povo, levando nossas propostas”, disse o prefeito Filippi.

Somados os votos dos vereadores eleitos, reeleitos e atuais parlamentares, foram 73.829 votos.

“Pra gente continuar o trabalho no mandato, a gente tem um parceiro, que é o prefeito Filippi, o prefeito amigo da criança, o prefeito que vai trazer o CEU para o Jardim Inamar”, afirmou Lucas Almeida. “O prefeito Filippi está fazendo um trabalho brilhante aqui na nossa cidade. Não podemos arriscar com aventureiros”, declarou Talabi.

“A gente precisa continuar com o nosso prefeito Filippi para dar continuidade ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, principalmente agora que temos alinhamento com o governo federal, que está investindo R$ 800 milhões em Diadema. Não podemos perder isso”, avaliou Zé do Bloco.

Outro a manifestar apoio foi Rodrigo Capel. “Importante que a gente dê continuidade ao trabalho do prefeito Filippi, aos recursos que estão chegando do governo federal, às obras que estão acontecendo.”

Gilson Moura, que foi eleito para seu primeiro mandato, agradeceu à votação e falou que o futuro da cidade é mais seguro com Filippi. Dequinha Potência, reeleito, defendeu a manutenção do prefeito Filippi. “Galera, preciso muito de vocês, conto com apoio de vocês, para votar Filippi.”

“Estou do lado do Filippi, a população me reconheceu e a todos que gostam do meu trabalho é preciso votar Filippi, que vai continuar meu trabalho. Meu lado é Filippi”, citou Edval da Farmácia. Cicinho também pediu voto para Filippi.