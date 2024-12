Vendas de fim de ano estimulam confiança do empresário do Comércio

As expectativas otimistas para as vendas da Black Friday e do Natal surtiram efeitos positivos sobre a confiança do empresariado varejista paulistano. Em novembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) subiu pelo quarto mês seguido, atingindo 112,1 pontos [gráfico 1], maior patamar desde fevereiro de 2023. Em relação ao mesmo período do ano passado, o indicador exibiu alta de 4,5%. O ICEC, produzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), varia de 0 (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total).

De acordo com a Federação, o aumento da confiança está atrelado ao desempenho positivo das vendas nos últimos meses — reflexo do mercado de trabalho aquecido e das melhores condições de renda, além da sazonalidade positiva de fim de ano, melhor período para o setor. No entanto, ainda que essa trajetória de alta siga até dezembro, o empresário deve se precaver quanto à inflação em alta, fator que deve fazer parte dos consumidores manter uma postura mais cautelosa na hora das compras.

[GRÁFICO 1] ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (ICEC) Série histórica (13 meses)/FecomercioSP

Os três componentes do ICEC também registraram aumento em comparação ao mês anterior. O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) subiu 1,8%, alcançando 109,1 pontos — maior patamar desde novembro de 2022. Em relação ao mês do ano passado, a alta foi de 6,7%.

O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC), por sua vez, marcou 144,2 pontos, 4,7% acima do apurado em novembro de 2023. Já o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) foi o item de pior avaliação entre os componentes do ICEC, registrando, em novembro, leve avanço de 0,6%, ao marcar 83,1 pontos, porém ainda na zona de pessimismo (abaixo dos 100 pontos) [gráfico 2].

[GRÁFICO 2 ] COMPONENTES DO ICEC Série Histórica (Out/23 a Out/24)/FecomercioSP

Propensão a investir

O Índice de Expansão do Comércio (IEC), que mede a propensão dos empresários a investimentos em contratações ou em reformas e abertura de novas lojas apresentou comportamento similar ao ICEC, também subindo pelo quarto mês consecutivo, ao atingir 115,9 pontos em novembro, alta de 2,1% em relação a outubro e o maior patamar desde dezembro de 2022. No comparativo anual, o indicador exibiu crescimento de 9,5% [gráfico 3].

[GRÁFICO 3] ÍNDICE DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO (IEC) Série histórica (13 meses)/FecomercioSP

Ao analisar os componentes do IEC, verifica-se que as vendas de fim de ano são o principal motivador da alta. Isso acontece porque o Índice de Expectativa para Contratação de Funcionários (ECF) apontou crescimento de 3,1% em relação a outubro, marcando 130,9 pontos, maior nível desde setembro de 2022. Em comparação a novembro do ano passado, o indicador avançou 12,3%.

O Índice de Nível de Investimento das Empresas (NIE), que mede a propensão a investir em máquinas, equipamentos, reformas etc., também seguiu em trajetória positiva, mas em ritmo mais lento. O indicador, que marcou 100,9 pontos em novembro — leve alta de 0,9% na comparação mensal —, segue muito próximo ao patamar de 100 pontos, indicando um equilíbrio entre os empresários com visões otimistas e pessimistas sobre esse tipo de investimento.

A FecomercioSP, ainda que mantenha uma visão otimista sobre a performance das vendas neste fim de ano, diante das recentes pressões sobre a inflação, do ciclo de alta da Selic e das incertezas no cenário fiscal do País, recomenda que os empresários tenham cautela na formação dos estoques e nos investimentos, bem como priorizem reforçar o caixa.