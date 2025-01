Vencedora em 2024, Stuttgart Motorsport terá dois carros no GP de São Paulo 1000 Milhas

A Stuttgart Motorsport tenta neste fim de semana (25 e 26 de janeiro) chegar à segunda vitória consecutiva e à quinta de sua história no GP de São Paulo 1000 Milhas, a mais tradicional corrida de longa duração do automobilismo brasileiro. O trio vencedor em 2024, formado por Marcel Visconde, Ricardo Mauricio e Marçal Müller, estará a bordo do Porsche 911 GT3 R número 55. No Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport número 21, estarão os pilotos Jacques Quartiero, Alan Hellmeister e Danilo Dirani. A largada acontecerá à meia-noite de sábado para domingo e a prova terá 373 voltas ou 12 horas de duração com transmissão na íntegra pelo BandSports e pelo canal RaceTV do YouTube.

Os dois carros inscritos pela Stuttgart Motorsport participarão da prova pela primeira vez. Visconde, Mauricio e Müller ganharam em 2024 com o Porsche 911 GT3 R da geração “991.2”, o mesmo com o qual levantaram o título do Endurance Brasil (classe GT3) em 2023. O modelo atual, da geração “992”, chegou ao Brasil em abril e foi vice-campeão em 2024. Já o 718 Cayman GT4 RS Clubsport chegou ao Brasil no fim do ano passado. Em relação ao carro campeão do Endurance Brasil na classe GT4 (que não possuía a sigla “RS”) em 2023 e 2024, possui evoluções como motor de 4 litros com 500 cv (antes, 3,8 litros e 425 cv), câmbio de sete marchas (anteriormente, seis) e maior eficiência aerodinâmica, especialmente na dianteira. Este será o “Art Car” (carro artístico) das Mil Milhas: ele correrá com decoração criada pelo artista Adonis Alcici, o mesmo que desenhou os capacetes utilizados por Felipe Nasr (piloto da Porsche Penske Motorsport campeão do IMSA SportsCar em 2024 e apoiado pela Stuttgart Motorsport) em provas como as 24 Horas de Le Mans e de Daytona.

“Em 2024, tudo deu certo: não tivemos incidentes, acertamos as estratégias e vencemos. Neste ano, vamos participar com dois carros novos. Nosso primeiro objetivo é lutar pelas vitórias nas duas categorias. Ganhar na classificação geral é mais difícil porque os protótipos P1 são muito rápidos, mas no ano passado conseguimos. Numa corrida de 12 horas e com previsão de várias entradas de safety car, tudo pode acontecer”, afirma Visconde.

Vitórias da Stuttgart Motorsport nas Mil Milhas

Classificação geral:

2001: Regis Schuch/Max Wilson/André Lara Resende/Flávio Trindade, Porsche 911 GT3 RS “996”

2002: Regis Schuch/Raul Boesel/Flávio Trindade, Porsche 911 GT3 RS “996”

2008: Marcel Visconde/Max Wilson/Raul Boesel, Porsche 911 GT3 RS “997”

2024: Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Marçal Müller, Porsche 911 GT3 R “991.2”

Categoria GT4:

2022: Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Alan Hellmeister (2º na geral), Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

2023: Jacques Quartiero/Danilo Dirani/Denis Dirani (2º na geral), Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport