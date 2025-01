Equipe Pombo Racing estreia no GP Cidade de SP 1000 Milhas

Contagem regressiva para a edição 2025 da mais tradicional prova nacional de longa duração do automobilismo, o GP Cidade de SP 1000 Milhas, que terá largada à meia-noite do sábado (25/01) no Autódromo de Interlagos (SP).

Mais de 60 carros alinharão para a prova, que celebra o aniversário da cidade de São Paulo e abre oficialmente a temporada do automobilismo nacional. Pilotos e equipes de todo o Brasil irão enfrentar mais de 12 horas de corrida em busca da vitória.

É com esse espírito que a equipe curitibana Pombo Racing fará sua estreia na prova, com dois Renault Sandero RS disputando na categoria T1A.

Nascida como uma equipe de rally, a Pombo Racing já conquistou diversas vitórias no campeonato brasileiro da modalidade. Desde a última temporada, o time vem se preparando para o GP Cidade de SP 1000 Milhas. A vitória nas 2h Interlagos Night, primeira etapa da Road to 1000 Milhas em maio, foi um marco na preparação.

Na corrida de preparação, o trio Rafael Pombo, Fabio Baggio e Eduardo Baggio levou o Sandero RS da equipe à vitória na categoria. Agora, para a 1000 Milhas, além do Sandero RS #127, a equipe alinhará um segundo carro, o #110, e contará com reforços no time de pilotos.

Além do trio original, integrarão a equipe Matheus Denipotti, Luiz Brambila, João Dorigon e Bruno Risseto.

As atividades oficiais começam no dia 23 de janeiro, com largada marcada para a meia-noite de sábado (25) e chegada ao meio-dia do domingo (26). O público poderá assistir das arquibancadas com acesso livre ou adquirir ingressos especiais para áreas como o Paddock Club e o 1000 Milhas Festival.

Além da corrida, o 1000 Milhas Festival promete agitar o evento, com atrações como encontro de carros tunados, roda gigante, praça de alimentação e shows.

A Glória Imortal de 2025 será disputada por mais de 200 pilotos, em categorias como protótipos, GTs e turismos. De 23 a 26 de janeiro, o espetáculo das 1000 Milhas espera pelos fãs de automobilismo!