“Ritmo de Campeões”: nas telas, a temporada 2024 da Stuttgart Motorsport

Oito etapas, 29 horas de corrida e 24 largadas resumidas em menos de duas horas. “Ritmo de Campeões”, documentário sobre a temporada 2024 da Stuttgart Motorsport, registra a participação de uma das equipes mais vitoriosas do Endurance Brasil. A “pré-estreia” aconteceu no dia 10 de dezembro, terça-feira, com uma sessão única para convidados na Sala 1 do Cinemark do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A partir das 18 horas desta quarta-feira, 18 de dezembro, “Ritmo de Campeões” poderá ser visto no canal do site Grande Prêmio no YouTube (https://youtu.be/Aj4EWsYaR_g).

A Stuttgart Motorsport terminou o Endurance Brasil 2024 como campeã (com a dupla Jacques Quartiero/Alan Hellmeister), vice (com Eric Santos) e terceira colocada (com Giuliano Bertuccelli) na classe GT4, e como vice-campeã na classe GT3 (com Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Marçal Müller), tendo brigado pelo título até a última corrida. “Ritmo de Campeões” tem 1h50min de duração e mostra cenas de bastidores e a trajetória da equipe ao longo da temporada. A condução da história é feita por meio de entrevistas, de exibições de diálogos durante as provas e de fragmentos da narração e dos comentários feitos durante as transmissões oficiais das corridas.

João Tesser, Luiz Landi e Pietro Rimbano, também pilotos da Stuttgart Motorsport, também estiveram presentes na sessão. Entre os pilotos da equipe em 2024, só não compareceram Marçal Müller e Kreis Júnior, que moram fora do estado de São Paulo. Felipe Grizzi, Rodrigo Arantes, Thiago Cavalcante e outros integrantes do staff da Stuttgart Motorsport. Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche, afirmou antes da exibição: “Fiz questão de ver somente a obra pronta. Só insistiram para eu aprovar um pequeno trecho no qual apareço em um momento de maior empolgação. Vou conhecer o resultado final junto com todos vocês que estão aqui”.

Desde a estreia, em 2017, a Stuttgart Motorsport passou a ser uma das principais protagonistas do Endurance Brasil, sempre participando com carros Porsche. No primeiro ano, a equipe foi campeã na classificação geral com Marcel Visconde e Ricardo Mauricio. Nos seguintes, com a criação das classes GT, terminou todos os campeonatos nos três primeiros lugares, tendo sido campeã da GT3 em 2023 (com Visconde, Mauricio e Müller) e da GT4 em 2023 (com Jacques Quartiero e Danilo Dirani) e 2024 (com Quartiero e Hellmeister).

“Ritmo de Campeões” – Ficha técnica

Realização e Produção Audiovisual: Jhonata Senna

Co-produção: Guilherme Prazo

Produção Executiva: Rogério Motta

Pilotos: Marcel Visconde, Ricardo Mauricio, Marçal Müller, Alan Hellmeister, Jacques Quartiero, Giuliano Bertuccelli, João Tesser, Eric Santos, Pietro Rimbano, Kreis Júnior, Luiz Landi

Chefe de equipe: Felipe Grizzi

Mecânicos e engenheiros: Rodrigo Arantes, Thiago Cavalcante, Diogo Ribeiro, Douglas Vasquez, Rene Brandão, Thiago Lima, Gustavo Moreira, Anderson Bonsanto, Bruno Albuquerque, Allan Wagner, Leonardo Tavares, Antônio Rocha, Marcelo Sotorilli, Márcio Andrade, Túlio Balzi, Rubens Bonfim, Douglas Girotto, Clóvis Marcelino

Eventos: Elaine Oliveira, Daniel Caires e Guilherme Prado

Participações: Felipe Nasr, Denis Ferrer, Silvio Morestoni

Comunicação: Luiz Alberto Pandini e Felipe Rodrigues

Vozes: Geferson Kern, Lipe Paíga, Isadora Goulart, Murilo Locutor, Osires Júnior, Octávio Muniz

Arte e Comunicação Visual: Adonis Alcici e Pixel4

Agradecimentos especiais: Stuttgart Porsche, Império Endurance Brasil, Porsche Brasil, Transdi, Cine LT3, Marcus Crosariol, Victor de Oliveira, Lucas Parisi

Sobre a Stuttgart Porsche

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, mais o Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. Ainda em 2024, a Stuttgart iniciará as operações dos Porsche Centers em Maringá (PR) e Blumenau (SC). O histórico, a presença em cinco estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.

Sobre a Stuttgart Motorsport

Criada em 1997, a Stuttgart Motorsport é a divisão esportiva da Stuttgart e representa a empresa nas pistas, em especial nas competições brasileiras de endurance e Gran Turismo. A Stuttgart Motorsport tem em seu histórico os títulos do Endurance Brasil em 2017 (classificação geral) e 2023 (classes GT3 e GT4), vitórias nas 1000 Milhas Brasil e nos 500 Quilômetros de São Paulo (as mais tradicionais provas de longa duração do País) e uma participação nas 24 Horas de Daytona (em 1998, tendo terminado em quarto lugar na classe GT2). A equipe de corridas tem participação de mecânicos da área de pós-vendas da Stuttgart.