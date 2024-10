Vem aí: “Les Misérables – In Concert”

Les Misérables, também conhecido informalmente por Les Mis, é um musical francês composto por Claude-Michel Schönberg em 1980, com libreto de Alain Boublil e letras de Herbert Kretzmer. É um dos musicais mais famosos e mais encenados pelo mundo. Baseado no romance épico francês Les Misérables, de Victor Hugo, o musical se passa na França do início do século XIX e acompanha as histórias entrelaçadas de um elenco de personagens que lutam por redenção e pela revolução.

Dessa trilha sonora, vencedora do Tony Award, se destacam canções como I Dreamed a Dream, cantada em solo pela personagem Fantine durante o primeiro ato. Diversos artistas gravaram versões dessa canção desde a premiére do musical, em outubro de 1985, incluindo Neil Diamond, Aretha Franklin, David Essex, e Michael Crawford.

No Brasil o musical teve sua primeira montagem em 2001, no Teatro Abril em São Paulo. A produção foi um marco no teatro musical nacional, sendo a primeira franquia realizada no Brasil, e sinalizou o início da profissionalização especializada de Teatro Musical no país, que até então era desvalorizada e precária. Uma nova versão nacional do musical estreou em 2017, no atual Teatro Renault (antigo Teatro Abril), 16 anos depois da primeira versão.

Após o sucesso da série de concertos de “O Fantasma da Ópera”, a Segundo Ato Entretenimento traz ao palco do Teatro Gazeta “Les Misérables – In Concert”. No elenco, que será anunciado em breve, grandes nomes do teatro musical, acompanhados de uma orquestra e um coro de belíssimas vozes.

O espetáculo terá única apresentação, no dia 03 de dezembro, às 20h, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.com.

Serviço:

“Les Misérables – In Concert”

Única apresentação

Dia 03 de dezembro, às 20h

Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo

Ingressos entre R$100,00 e R$280,00

Vendas online

Duração: 100 minutos

Classificação: 12 anos