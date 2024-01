Vem aí a Noite de Carnaval do Aramaçan 

Prepare-se para uma noite de pura animação e alegria no dia 12 de fevereiro, das 21h às 3h, no Salão Social do Clube Atlético Aramaçan! A Noite de Carnaval do CAA desse ano promete ser inesquecível, repleto de diversão e momentos únicos.

Os ingressos estarão à venda no Departamento Social do Clube, no 3º andar do prédio administrativo. Para associados, o valor é de R$30,00, e para não associados, R$60,00.

Além disso, teremos opções especiais para tornar a sua experiência ainda mais incrível:

– Mezanino (Incluso 1 taça de Gin): R$50,00 (Associado) | R$80,00 (Não Associado).

– Camarote Folia (combo para 8 pessoas): R$750,00 (Incluso 1 balde com 10 latas de cerveja Heineken 350ml + 1 porção de batata frita + 2 vagas de estacionamento).

Entre as atrações teremos: marchinhas de carnaval com o Bloco do Madruga, Bateria Aramaçan e o grupo de lambaeróbica Filhos do Sol. Não deixe para a última hora! Garanta o seu lugar para essa festa imperdível.